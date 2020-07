KCA zoekt deelnemers voor ‘Amazing Amateurs in de Etalage’

Aalsmeer – De Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer (KCA) zoekt amateurkunstenaars voor de expositie ‘Amazing Amateurs in de Etalage’. Al enkele jaren wordt deze expositie gehouden als aanvulling op de kunstwerken van amateurs die te bewonderen zijn in het Oude Raadhuis.

Vanwege het coronavirus is het nog niet honderd procent zeker of de expositie doorgang kan vinden, maar KCA gaat er op dit moment van uit dat ‘Amazing Amateurs in de Etalage’ wel kan plaatsvinden. De expositie is gepland van maandag 7 september tot en met zondag 4 oktober.

Amateurs uit Aalsmeer en omgeving worden uitgenodigd hun schilderijen, beelden, sieraden, etc. tentoon te stellen in de etalages van winkels in het Centrum. Interesse? Aanmelden kan tot uiterlijk 15 augustus door een e-mail te sturen naar heleen@kunstencultuuraalsmeer.nl.