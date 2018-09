KCA presenteert Bob&Gon!

Aalsmeer – Het waren spannende tijden maar dat maakt het des te leuker dat het Bob&Gon gelukt is om onder de vlag van KCA een doorstart te maken in De Oude Veiling! Dat ook het publiek zich verheugd op het komend seizoen blijkt wel uit het aantal abonnementen dat nu al verkocht is. Er is zelfs al één uitverkochte (Sven Ratzke op 24 februari) en één bijna uitverkochte (Gerard Alderliefste op 2 december) voorstelling. Hetgeen maar weer bewijst dat ook de artiesten graag terugkomen bij het duo Bob&Gon. En laat het publiek zich vooral geen zorgen maken dat zij de warme Parijse sfeer van het Crown Theater moeten missen, want daar is geen sprake van! De kaarsjes, de rozen, het diffuse licht, de rode gordijnen, de kunst, het is er allemaal!

Katelijne van Otterloo

Bob&Gon hebben goed naar hun gasten geluisterd, want zondag 18 november treedt op verzoek Katelijne van Otterloo met haar popjazz 4tet op. Dus dat wordt weer – om met een term van gastheer Bob te spreken – een heerlijke middag! Zij zal zeker op spetterende wijze het Bob&Gon seizoen openen.

Van entertainment tot licht klassiek

Maar liefst op acht zondagmiddagen worden de muziekliefhebbers door Bob&Gon naar hun plaatsen gebracht. De muziekmiddagen zijn zeer uiteenlopend. Van entertainment tot licht klassiek. Zo is 13 januari 2019 het Harp duo Dyade te beluisteren. Hun muziek parelt over de hoofden van de luisteraars. Naast het prachtige spel hebben zij ook een leuk verhaal. De KCA vleugel verhuist van het Oud Katholieke kerkje naar De Oude Veiling. Zondag 3 februari treden voor de pauze dames trio Divertimento op en na de pauze spelen De Leeuw & Kuijper quatre-mains. Op 17 maart mooie jaren dertig jazz met de JazzBirds, op 14 april: ludiek klassiek Duo Donna a Mobile (hetgeen de wispelturige dame betekent), dus u begrijpt dat wordt bijzonder! Zij treden voor de pauze op en na de pauze Duo Bach tot Bossa. Tot slot zingt op 12 mei – moederdag – de meest verleidelijke Franse chansonnier Philippe Elan zijn luisteraars toe.

Bob&Gon zijn trots op het door hen samengestelde afwisselende programma. Maar dat doen zij niet alleen. “Wij hebben een fijn team om ons heen en ook de bijdrage van Katelijne en Bas van Otterloo mag best genoemd worden.”

Vanaf 15.15 uur zijn de gasten welkom, om 15.30 uur beginnen de concerten. Vooraf kunt u alvast in het café restaurant in de stemming komen en bij de nazit nog gezellig met elkaar een glas drinken en eventueel een hapje eten.

Losse kaartverkoop

De losse kaartverkoop begint maandag 22 oktober als vanouds bij Wijnhandel Wittebol, Ophelialaan. Tegen contante betaling kunnen hier de kaarten worden afgehaald.