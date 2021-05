KCA optimistisch: Jazz in Bacchus op 12 juni

Aalsmeer – Het aftellen is begonnen. Eindelijk weer echt theater en echte muziek. Genoeg gestreamed, nu live met de artiesten letterlijk binnen handbereik en de decibellen gierend door de zaal. Biertje onder de stoel en gefascineerd luisteren en kijken naar de expressie van de musici die het podium bestormen, innemen en nooit meer willen stoppen.



Volgens het huidige stappenplan van de overheid mogen vanaf 9 juni de culturele instellingen de deuren weer openen, zei het vooralsnog met een beperkt (30) aantal bezoekers. Stichting KCA verwacht begin juni hierover duidelijkheid te krijgen.

Nog geen zekerheid maar wel optimisme en daarom houdt KCA vast aan het plan om weer te starten met de jazzconcerten in Bacchus: Op zaterdag 12 juni komt The New Conrad Miller Trio, het nieuwe jazzgezelschap van pianist en componist Coen Molenaar, optreden in het grote culturele café in de Gerberastraat. De kaartverkoop start zodra het licht op groen gaat en daarover zal KCA zo spoedig mogelijk communiceren.

Cabaretvoorstelling

Met poltlood is zaterdag 3 juli ook al in de agenda gezet. Hoewel er dit seizoen geen cabaretvoorstellingen meer gepland staan doet KCA toch een poging om nog voor de zomer een cabaret optreden te organiseren. Ook hier geldt, zodra KCA meer weet, volgt verdere bekendmaking.