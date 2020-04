KCA: Mijmeren in de gedichtentuin

Aalsmeer – De werkgroep Podiumkunsten & Literatuur van KCA heeft het thema voor de Gedichtentuin September 2020 al gekozen: Mijmeren. Momenteel mijmert menigeen over onbekommerd leven zonder onzichtbare volksvijand, over een drankje op het terras, over een lamgelegd sociaal leven, mijmeren over de tijd dat alles nog kon.

Het begin van 2020, zo’n mooi getal vol verwachting en hoop. “Laten we die gedachte meenemen naar de toekomst. Wij vragen jou om hierover te dichten en laat Covid-19 gerust buiten beschouwing want het thema is breed bedoeld”, aldus de werkgroep.

Graag ziet de werkgroep jouw gedicht vóór 15 juli tegemoet op Haremakerjcp@hetnet.nl in lettertype Garamond, regelafstand 1 en niet langer dan 14 regels zodat het gedicht goed leesbaar is in de Gedichtentuin op het Boomkwekerskerkhof.

Gedichten op website

Een tweede initiatief is dat ieder die nu een gedicht over de huidige situatie of juist iets luchtigers als tegenhanger heeft gemaakt dat ook naar bovengenoemd mailadres kan sturen. Het komt dan op de website van KCA of op de Facebook pagina. “Hopelijk verrassen en verblijden we vele mensen die noodgedwongen thuis zijn. Onze wens voor iedereen is om gezond te blijven en met positieve gedachten te dichten”, besluit de werkgroep haar bericht.