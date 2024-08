KCA Kunstroute met haakfenomeen Dora Crost

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Amanda Poortvliet (schilderijen), Bodil de Jonge (fotografie), Swanet Muskee (Metropolitan Art) Marijke van Oostrum (beeldende Kunst) hebben een heerlijk atelier in het Art Centre Aalsmeer. Daarnaast zijn er vele andere beeldende kunstenaars die het geluk hebben om buitenshuis een ruimte te kunnen huren waar zij kunnen schilderen, beeldhouwen, muziekinstrumenten bouwen, tassen ontwerpen, sieraden maken, een unieke treinen-stelsel hebben uitgestald of kleding haken zoals Dora Crost. Het is eigenaar Maurice van den Heuvel – samen met een stoer team – gelukt om het voormalige Jophar om te “toveren ‘ tot een inspirerende ontmoetingsplek voor creatieve geesten. Voor redelijke prijzen zijn er kleine en grote ruimtes te huur. De grote centrale ruimte, waar eerder de aanhangwagens stonden, is een uitnodigende ruimte geworden waar exposities gehouden worden of zoals recent een modeshow.

Een uitgekomen wens

Dora Crost voelt zich als een vis in het water in haar atelier. Daar kan zij zich geheel uitleven wat zij haar hele leven al het liefste doet en dat is haken. Zij kan zich niet herinneren dat zij niet met haar handen bezig was. Het ontbreekt haar nooit aan ideeën, wat zij met haar haakpennen en materialen presteert grenst aan het ongelooflijke. De uitdaging zit in de ingenieuze patronen en dat samen met haar gevoel voor kleur maken dat de unieke kledingstukken door velen worden bewonderd. Over complimenten en aandacht heeft zij niets te klagen. Toch had zij één grote wens en dat was een modeshow organiseren waar zij al haar creaties van de afgelopen tijd kon laten zien. Nu is Dora wel een grootmeester in haken maar om zoiets te organiseren heb je andere talenten nodig. Die vond zij in Trudy Rothe en Louise Nieman. Er werden modellen van verschillende leeftijden gevonden die het wel een leuk avontuur vonden om een keer over de catwalk te lopen. Eén van de zonen van Dora is chef-kok en hij zorgde voor heerlijke hapjes. Er was livemuziek dus de sfeer was prima! Tassenmaakster Ingrid de Vries ontving de genodigden, Trudy toonde zich een volleerd lady-speaker en vertelde tijdens de show over de mooie en verfijnde creaties, Louise zorgde dat alles vlekkeloos als een geoliede machine liep, kortom het werd een groot succes met een stralende Dora als middelpunt. Ook de mannequins hadden evenals Dora een heerlijke middag. “De kleding heeft zoveel schwung, het is mooi van kleur en het materiaal draagt heerlijk. Ik voel mij in deze kleding mooier en gelukkiger”, was één van de complimenten.

KCA Kunstroute

Zaterdag 20 en zondag 21 september is het Art Centre Aalsmeer één van de deelnemers aan de KCA Kunstroute. Kunstliefhebbers krijgen de gelegenheid om op één locatie vele ateliers binnen te lopen en zo een grote verscheidenheid aan kunst en creaties te bekijken. Dora, Amanda, Ingrid, Swanet, Marijke en Bodil doen allemaal mee en zij zijn niet de enigen. Maurice zou Maurice niet zijn – dat is hij inmiddels wel aan zijn reputatie verplicht – om er voor te zorgen dat het ACA er tip-top uitziet en hij als trotse gastheer iedereen met een gezellig praatje verwelkomt. Art Centre Aalsmeer (ACA) is beide dagen van 12.00 tot 17.00 open en is te vinden aan de Aalsmeerderweg 230.

Foto: Dora Crost met de modellen in haar creaties. Foto: aangeleverd