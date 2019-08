KCA Kunstroute: Gastvrij onthaal in Art Centre

Aalsmeer – In aanloop naar de KCA Kunstroute zaterdag 21 en zondag 22 september besteedt De Nieuwe Meerbode aandacht aan de verschillende locaties en deelnemende kunstenaars. Deze week: Afke Borgman (locatie 21), Art Centre Aalsmeer (locatie 20) en Keramiekatelier Tries Smilde (locatie 19).

Bezoekers aan de KCA Kunstroute zullen zich zeker van voorgaande jaren De KunstKas van Tobias en Trudy Rothe (nu locatie 22) herinneren, maar op diezelfde Aalsmeerderweg zitten nog een paar locaties die zeker de moeite waard zijn! Zoals het Art Centre Aalsmeer, waar kunstenaars en hobbyisten een fraaie ruimte kunnen huren. Tijdens de Kunstroute is zeer uiteenlopend werk te zien van: Willeke Dokter, Monique van der Heidt, Jeltje van Houten, Sanna Kaper, Swanet Muskee, Paula Schulte, Astrid Stoffels en Romana Vaclavikva.

Om samen te exposeren vinden zij geweldig! Voor de bezoekers wordt het direct al duidelijk hoe de negen kunstenaars zich thuis voelen in hun atelier. Dus stap nieuwsgierig hun wereld binnen voor een gastvrij onthaal.

Schuin aan de overkant van het Art Centre is het sfeervolle atelier van Afke Borgman. Afke presenteert dit jaar een geheel nieuwe collectie. De vogels lijken weggevlogen en de bloemen hebben plaatsgemaakt voor landschap en portretten.

In de Emmastraat (zijstraat van de Aalsmeerderweg) is het keramiekatelier van Tries Smilde. Tries heeft zich laten inspireren door Keith Haring. “Het aardewerk valt op door een bijzonder uiterlijk, frisse kleur en is bruikbaar”, aldus de keramiste.

Alle ateliers zijn tijdens het KCA Kunstweekend op zaterdag 21 en zondag 22 september geopend van 12.00 uur tot 17.00 uur.

Janna van Zon