KCA Klassiek concert in De Oude Veiling

Aalsmeer – Zondag 3 februari wordt door gastheer Bob en gastvrouw Gon de bovenzaal van De Oude Veiling weer omgetoverd tot een intieme concertzaal.

Het belooft weer een bijzondere middag te worden met twee verschillende concerten. Voor de pauze: Klassiek Trio Divertimento. Na de pauze: De Leeuw & Kuijper quatre-mains.

Omdat nog niet iedereen de weg naar het klassiek podium heeft gevonden, zijn er nog kaarten te koop bij Wijnhandel Wittebol in de Ophelialaan. Een mooie kans voor late beslissers!

Het concert in De Oude Veiling in de Marktstraat begint zondag om 15.30 uur. Vanaf 14.45 uur worden de bezoekers door Bob en Gon naar hun plaatsen gebracht waar de kaarsjes branden en de rozen op de tafels liggen. Natuurlijk is er alle tijd om een glas wijn, kop thee of koffie te bestellen.

Bezoek ook de tentoonstelling van Sander Bosman en Irene Kramer en bekijk de door de gemeente aangekochte fotopanelen van Reint Baarda. Na afloop van het concert kan er weer gezellig worden nagepraat in het restaurant van Tom en Moniek. Beleef Bob en Gon Klassiek in Aalsmeer!



janna van zon