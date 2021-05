KCA: Groen licht voor Kunstroute in Aalsmeer

Aalsmeer – Één ding is zeker: twee jaar achter elkaar géén Kunstroute in Aalsmeer zou hard te verkroppen zijn. Uit de vele reacties die de stichting KCA van kunstenaars en locatiehouders kregen, wordt opgemaakt dat zij dat ook vinden. De Gemeente Aalsmeer heeft recent laten weten te verwachten dat de vaccinatiegraad in de zomer zover is toegenomen dat de coronamaatregelen kunnen worden versoepeld. En dus is KCA groen licht gegeven om met de voorbereidingen van de Kunstroute – één van de grote Aalsmeerse evenementen in september – te starten.

Goede spreiding

De Kunstroute Aalsmeer van KCA is een kwalitatief hoogstaand evenement met landelijke allure dat in één weekend duizenden bezoekers trekt. Omdat KCA verwacht dat ook in september nog de bezoekersstromen beheersbaar gehouden moeten worden, wordt vooralsnog gekozen voor een goede spreiding van locaties en voor alleen grotere locaties, die ook plek kunnen bieden aan gastexposanten. Uitbreiden kan altijd nog. Zo houdt KCA het flexibel en kan snel ingespeeld worden op versoepelingen. Aan de optie de Kunstroute te moeten afblazen bij een onverhoopt nieuwe coronagolf wil KCA vooralsnog liever niet denken. En dus gaat KCA met volle vaart vooruit.

Gezellig én veilig

De beoogde locaties hebben inmiddels hun medewerking toegezegd en zijn enorm blij om straks in september hun deuren weer te mogen openzetten voor hét kunstfeest van het jaar. Want dat wordt het zeker weer! Een inspirerend kwalitatief hoogwaardig evenement voor kunstliefhebbers en iedereen die zin heeft in een dagje uit met familie en vrienden. Gezellig én veilig.

De KCA Kunstroute Aalsmeer gaat plaatsvinden op zaterdag 18 en zondag 19 september 2021 op diverse locaties verspreid over Aalsmeer. Kunstenaars kunnen zich binnenkort inschrijven, meer informatie hierover volgt op de website van KCA: www.kunstencultuurinaalsmeer.nl

Gedichtentuin in september

Ook gaat het KCA-team aan de slag met de organisatie van de Gedichtentuin in september in het Boomkwekerskerkhof. In de eerste drie weekenden van september zullen bezoekers op zaterdag en zondag welkom zijn van 12.00 tot 17.00 uur. Thema dit keer is ‘Verlangen’. Deelname is nog mogelijk. Zoals gebruikelijk een gedicht van maximaal 14 regels exclusief titel en ondertekening. Graag voor 18 juli per e-mail opsturen naar Marijke Haremaker via harenmakerjcp@hetnet.nl

Optredens en museum

En kunnen liefhebbers zich er dan eindelijk op verheugen dat in juni het doek weer open mag voor al die activiteiten die zo vanzelfsprekend waren, zoals live-optredens en museumbezoek? Zaalevenementen zouden in het huidige stappenplan van de overheid mogelijk zijn vanaf juni en uiteraard met beperkingen, zoals maximaal 30 toeschouwers. KCA wacht met de programmering totdat er meer zekerheid is, maar bereidt zich erop voor dat voor de zomer weer voorstellingen en concerten aangeboden kunnen worden en dat ook het Oude Raadhuis met prachtige exposities de deuren weer mag openen.