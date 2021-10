KCA: Gerard Alderliefste zingt Ramses Shaffy

Aalsmeer – In het elfde sterfjaar van Ramses Shaffy presenteert Gerard Alderliefste een toegewijde Shaffy middag. Elf jaar. Hoe snel kan het gaan. Shaffy, die schijnbaar weigert te sterven. Hoorbaar aan zijn liedjes die gespeeld blijven en die over nieuwe generaties verder zwerven. Kinderen van Shaffy geven het ook weer door. In het programma komen bekende, maar ook minder bekende stukken van Shaffy voorbij. Dit naast smeuïge anekdotes uit de monden van heren die dicht bij hem hebben gestaan.

Deze KCA middag met Bob en Gon vindt plaats op zondag 24 oktober in De Oude Veiling in de Marktstraat 19. Aanvang concert om 15.30 uur, de zaal is open vanaf 14,45 uur.

De entree is 21,50 euro per persoon. Kaarten zijn uitsluitend verkrijgbaar bij Slijterij Wittebol in de Ophelialaan 116. Let op: Bij deze voorstelling is het tonen van een coronatoegangsbewijs verplicht!