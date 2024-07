KCA Gedichtentuin in teken van dans

Aalsmeer – Dans is het thema van de Gedichtentuin 2024. Net als voorgaande jaren richt KCA haar Gedichtentuin in september weer in op het illustere Boomkwekerskerkhof aan de Stommeerweg waar de gedichten in de rust van het kerkhof op standaards te lezen zijn. Deze monumentale locatie is doorgaans niet te bezoeken maar speciaal voor de gedichten is de tuin de eerste drie weekenden van september geopend.

Deelnemen

Wil je jouw gedicht daar delen? Stuur dan je bijdrage in vóór 4 augustus naar KCA. Wat zijn jouw gedachten of herinneringen bij dans? Een balletdanseres die sierlijk over het podium zweeft? Of een vlinder die van bloem tot bloem danst? Vrolijke bewegingen of een zweem van mystiek: in dans is heel wat poëzie te ontdekken. Vat jouw dichterlijke gedachten samen in maximaal 14 regels en stuur een Word-document per e-mail naar KCA (Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer).

Bundel

Van de gedichten wordt traditiegetrouw weer een bundel gemaakt. Bezoekers kunnen de locatie gratis bezoeken, de eerste drie weekenden van september (7 en 8, 14 en 15 en 21 en 22), telkens van 12.00 tot 17.00 uur. In het laatste weekend is de Gedichtentuin onderdeel van de Kunstroute Aalsmeer. De toegang is gratis.

Foto: aangeleverd