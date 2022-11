KCA-concert: ‘Brazil in Bacchus’

Aalsmeer – Zaterdag 19 november presenteert de Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer ‘Brazil in Bacchus’ met een optreden van de vijfmansformatie van bassist en zanger Breno Virícimo bestaande uit Roxanne Hartog (vocals), Daniel de Moraes (gitaar), Suzan Veneman (trompet) en Udo Demandt (percussie).

Breno Virícimo (1988) is opgegroeid in de zuidelijke regio van Brazilië (Santa Catarina) en begint Braziliaanse op jonge leeftijd liedjes te leren op de akoestische gitaar en later op basgitaar. In 2015 behaalt hij zijn Masterdiploma Jazz: Contrabas aan het conservatorium in Amsterdam. Zangeres Roxanne Hartog heeft niet alleen een heel goede stem, zij is ook wat podiumperformance betreft een uitgesproken persoonlijkheid die met grote regelmaat de boel op stelten weet te zetten. Trompettiste Suzan Veneman heeft in korte tijd de aandacht getrokken met haar soulvolle en energieke spel. Haar composities zitten vol avontuurlijke wendingen en kleurrijke, warme harmonieën. Gitarist Daniel de Moraes is afkomstig uit Uruguay en groeide op met muziek van Latijns-Amerikaanse oorsprong. Daniel’s fascinatie voor jazzmuziek en zijn nieuwsgierigheid naar nieuwe klanken is groot. Percussionist Udo Demandt werd in 1969 in Duitsland geboren en begon op achtjarige leeftijd met drummen. Hij studeerde wereldmuziek (drums en percussie) Zijn veelzijdigheid en buitengewone muzikale talenten hebben hem tot een zeer bekende slagwerker in binnen- en buitenland gemaakt.

Het concert is in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat 4 en begint aanstaande zaterdag om 20.30 uur. De entree is 15 euro per persoon, vrienden van KCA betalen 12 euro entree en jongeren (tot 25 jaar) 10 euro. Kaarten zijn te verkrijgen via de ticketshop op de website van de stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer.