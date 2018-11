Blij met kassabon-actie de Lindeboom

Mijdrecht – Woensdagmiddag, even voor twee uur. Twee best nerveuze dames hebben zich gemeld bij de Boni in Mijdrecht. Zij hebben afgelopen week een telefoontje gehad dat zij de kassabon actie van winkelcentrum De Lindeboom in Mijdrecht gewonnen hadden en die was: Twee minuten gratis winkelen bij de Boni en de rekening wordt betaald door de winkeliers van de Lindeboom. Twee minuten, lijkt misschien kort, maar is best lang.

De gelukkige winnaressen zijn: Lidy Breewel uit Wilnis en Danielle Heijman uit Waverveen. Danielle is vaste klant bij de Boni en Lidy komt er nooit. Zij had afgelopen week even boodschappen gedaan: “En werkelijk zeg het scheelt best veel met wat ik moet betalen in de supermarkt waar ik altijd boodschappen doe. Ik was heel wat minder kwijt. Na de verbouwing ga ik denk ik toch hier mijn boodschappen doen.”

En toen begon het. Danielle mocht als eerste, als een razende rende zij door de winkel en binnen de twee minuten had zij een kar met een kop erop. Maar liefst 172,25 euro. “Wat is dit geweldig. Je weet echt niet wat je overkomt. Ik ben gewoon buiten adem. Bij de kassa zag ik dat ik bijvoorbeeld rode wijn had, die lust ik niet eens. Maar ik kan er vast wel iemand blij mee maken. Fantastisch, wat een belevenis.”

Dan is het Lidy haar beurt. Ook zij rende door de winkel, maar pakte heel andere boodschappen. Totaal op de kassa 147 euro. Ook zij was dolblij en ook zei naar adem happend: “Wat is dat een vreemd gevoel, echt je weet niet wat je moet pakken. Ik ben heel blij met deze boodschappen.Zoiets zal ik denk ik nooit meer beleven.”