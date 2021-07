Kappen kastanjebomen op Raadhuisplein gestart

Aalsmeer – Begin deze maand is gestart met het kappen van bomen die als onveilig uit de boomveiligheidscontrole zijn gekomen. Het gaat om de ernstig aangetaste en dode bomen met een groene stip in Aalsmeer en Kudelstaart. Voor de kap wordt iedere boom eerst onderzocht op nesten. Indien er sprake is van nesten, wordt gewacht tot na het broedseizoen met het kappen van de betreffende boom.

Vandaag, dinsdag 13 juli, is het de beurt aan de drie kastanjebomen op het Raadhuisplein. Van twee van de drie bomen was tijdens de boomveiligheidscontrole gebleken dat ze onveilig waren. Een takbreuk tijdens de storm in mei en de extra inspectie hierna, hebben uitgewezen dat ook een derde kastanjeboom niet veilig is. Vorige week is reeds een flora en fauna check gedaan of er in de drie blikvangers langs het water nesten zaten. Deze zijn niet aangetroffen.

Al vroeg in de ochtend is een aanvang gemaakt met het weghalen van de bomen. De zaag ging aan en tak voor tak worden de bomen ontmanteld. Helaas, het is niet anders. De kastanjes zijn jarenlang beeldbepalend geweest op het Raadhuisplein, blikvangers langs het water. De kleurige ontmoetingsbank komt overigens nu wel beter in beeld. Elk nadeel heb z’n voordeel, zei Johan Cruijff ooit…