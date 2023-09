Kanovereniging DRV:World Cleanup Day succes

De Ronde Venen – De hele wereld ruimt tijdens de grootste jaarlijkse opschoonactie ter wereld. Dit jaar heeft de kanovereniging afgelopen zaterdag meegedaan. En met succes! De jeugd is naar Eiland 3 gevaren en daar troffen zij best veel rommel aan. Dit is verzameld en ter plekke in de daarvoor bestemde vuilcontainer gedaan. Twee groepen hebben in de ochtend gevaren op de plassen en een derde groepje in de middag. In totaal is er met 19 leden mee gedaan aan de opschoonactie. Het resultaat was twee volle vuilcontainers en diverse grote spullen ernaast. Vooral tussen de rietkragen en de struiken lag de nodige troep. Naast divers klein plastic en statiegeld blikjes waren een kleine autoband; tafelblad met zoetwatermosselen; 2 opblaas zwembanden in een rietkraag en een zware balk van 1,5 meter de blikvangers.