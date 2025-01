Kanoclub levert weer talent af

De Ronde Venen – Verleden week werd Wesley Daudeij gekozen tot sporttalent van 2025. Hij beoefent kanopolo en is bij de jeugd Nederlands kampioen geworden.

Voor de kleine vereniging kanovereniging De Ronde Venen is dit niet de eerste keer. Hoewel de club vooral het recreatieve kanovaren beoefent, is er al jaren een groep die meer gaat voor de uitdaging op het water in de vorm van het wild water bevaren en het kanopolo. Dit kleine groepje doet het goed wat betreft het leveren van prestaties in wedstrijd verband.

In 2008 behaalde Nico Klessens de eerste plek bij het Nederlands kampioenschap freestyle en hij werd in 2009 gekozen tot sporttalent van het jaar. De club scoorde meerdere malen bij het Eskimoteer kampioenschap dat in Alphen werd gehouden. De hoogste score was 19 Eskimorollen in één minuut. Dat is iets meer dan één rol in drie seconden. Ook bij het kanopolo behaalde de club goede resultaten. Een derde plek 3e klasse NK en bij de jeugd een tweede plek op het NK. Helaas was het niet mogelijk om de talenten aan de club te blijven binden gezien het beperkte aantal leden dat het kanopolo binnen de club speelt. Wel hebben vijf (ex) leden gespeeld in de nationale teams. Drie leden in het team onder de 21 jaar en twee in het A-team. Zij hebben met hun sport over de gehele wereld gereisd naar de diverse kampioenschappen.

Kanopolo nog onbekend

Kanopolo is een dynamische balsport, een mix van waterpolo en rugby in een kano. Twee teams van elk 5 kajakkers in korte wendbare boten liggen tegenover elkaar op een veld van 35 meter lang en 23 meter breed. De spelers moeten de bal in het doel gooien dat op 2 meter boven het wateroppervlak hangt. Omdat het spelen erg intensief is duren de wedstrijden 2 x 10 minuten zuivere speeltijd. Een goede bescherming, zoals een helm met gezichtsbescherming en zwemvest voorkomen dat er ongelukken gebeuren. Uiteraard zijn er vele regels en de leukste is wel dat je de speler met de bal om mag duwen.

Kanopolo bij KVDRV

Bij de club zijn er op dit moment niet heel veel spelers en de basis is dus smal. De club is op zoek naar nieuwe teamgenoten. Jeugd, maar ook oudere sporters (20-50 jaar) kunnen altijd een keer komen kijken of een keer meevaren in april wanneer het buiten seizoen weer van start gaat. Dat geldt voor jongens en meisjesDe club heeft boten, peddels en helmen ter beschikking, dus je hoeft niet direct een hele uitrusting aan te schaffen. Meer informatie: info@kvdrv.nl.

Kanopolo is een dynamische sport. Foto: aangeleverd.