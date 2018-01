Kandidaten D66 De Ronde Venen bekend

De Ronde Venen – D66 De Ronde Venen maakt haar kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 bekend. Eerder dit jaar werd Kiki Hagen, de huidige fractievoorzitter, al tot lijsttrekker verkozen. Nu hebben de leden van D66 De Ronde Venen ook de volgende plaatsen op de kandidatenlijst vastgesteld.

Op plaats 2 staat Meindert Brunia. Meindert is al jarenlang een vertrouwd gezicht in de Raad. De Abcoudenaar zet zich doorlopend in voor duurzaamheid en heeft zich bewezen op het gebied van ruimtelijke zaken. Daarnaast houdt deze financiële specialist de financiën van de gemeente scherp in de gaten!

Mijdrechtenaar Thijmen Klinkhamer gaat voor zijn tweede termijn en staat op plaats 3 van de lijst. Thijmen brengt zijn brede ervaring uit het dagelijks leven mee en is actief op diverse terreinen zoals jeugdbeleid en in het onderwijs.

De tweede Abcoudenaar op de kandidatenlijst is Eelco Doorn. Als kandidaat raadslid wil hij zijn passie en deskundigheid op het gebied van lokale voorzieningen, kunst en cultuur graag voortzetten. Op plaats 5 staat nieuwkomer Cees van Uden. Cees heeft als fractie-assistent al gewerkt aan verschillende dossiers op zowel ruimtelijk als sociaal gebied.

Op plaats 6 is de Vinkeveense ondernemer en kunstenaar Alex Stalenberg te vinden. Alex is al jarenlang lid van D66 en, nu hij in Vinkeveen is komen wonen, wil hij zich graag inzetten voor De Ronde Venen.