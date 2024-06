Kampioenschappen Sprietlopen in Leimuiden

Leimuiden – De Leimuidense kampioenschappen Sprietlopen komen er weer aan. Op zaterdag 8 juni wordt het evenement gehouden. Evenals in 2019, 2022 en 2023 op en bij het terrein van De Rijk Beschoeiing- en Steigerwerken aan het Noordeinde. Deelnemers lopen daar van ponton naar ponton.

Ook deze editie staat naast de individuele oversteek de Duoloop op het programma. Twee sprietlopers lopen tegelijk over twee sprieten van het ene naar het andere ponton. De twee duolopers houden ieder het uiteinde van een touw vast. Raakt één van de twee iets uit balans en geeft zij of hij een kort rukje aan het touw; dan kan dat zo maar foute boel betekenen voor de andere loper. Het is dus zaak in balans te blijven met je duopartner. Want de opdracht is: samen droog over!

Wat is Sprietlopen?

Over het water liggen twee sprieten (houten heipalen), van ponton naar ponton. De deelnemers – bij voorkeur verkleed! – lopen over de palen naar de overzijde. Deelnemers die droog overkomen, gaan door naar de volgende ronde. Uiteindelijk gaat het natuurlijk allemaal om het winnen van de Wisselsprieten! Per categorie zijn drie prijzen beschikbaar plus een heuse Wisselspriet! Iedereen mag meedoen aan het sprietlopen; als de deelnemer maar in het bezit is van een zwemdiploma. Vrijwillige duikers uit Leimuiden en Alphen aan den Rijn bewaken de waterveiligheid.

Tijdpad

Het Sprietlopen begint zaterdag 8 juni om 15.30 uur met de jeugd. De duoloop (alle leeftijden) en de senioren starten ongeveer om 16.30 uur. De after-party met DJ Maurits Snoek begint rond 18.00 uur. Het tijdschema is afhankelijk van het aantal deelnemers. Inschrijven kan die dag vanaf 14.00 uur bij De Rijk. Het inschrijfformulier is opgenomen in het programmaboekje van de feestweek en het formulier is te downloaden van de site www.ocleimuiden.nl.

Foto: De Sprietlooparena tijdens een eerdere editie. Foto: aangeleverd