‘Schoonheid van Aalsmeer’: 400 verkocht!

Aalsmeer – Zaterdag 1 december is de 300ste kalender ‘De schoonheid van Aalsmeer’ verkocht bij de Marskramer in Kudelstaart. De 400ste kalender is zaterdag 8 december tijdens de kerstmarkt van de Lionsclub in de Historische tuin van de hand gegaan. Tijdens de kerstmarkt zijn er 96 kalenders verkocht. Fantastisch! Nog 130 stuks te gaan.

De gehele opbrengst van de kalender gaat naar twee goede doelen. Scoutinggroep Wiol & Willem Barendsz krijgt geld om haar verouderde speeltoestel te vervangen en er wordt geld gereserveerd om te investeren in het opzetten van een rollator wandelclub. Dit sportieve en gezellige avontuur gaat in het voorjaar van start.

De kalender ‘De Schoonheid van Aalsmeer’ kost 10 euro en is verkrijgbaar bij het Boekhuis, Historische Tuin, Foto Aalsmeer, en De Oude Veiling in het Centrum, De Marskramer in Kudelstaart, Fysiotherapie PACA in de Lakenblekerstraat en op het Driekolommenplein, Etos in de Ophelialaan, Drogist de Horn in de Beethovenlaan en bij de Scouting Wiol & Willem Barendsz(hier gepast betalen).