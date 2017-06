Kabouters zoeken tijdelijk thuis

Aalsmeer – Al deze kabouters zoeken tijdelijk een onderkomen bij kunstenaars, knutselaars, versierders, verzorgers, verbeteraars en creatievelingen die niet bang zijn om deze kabouter een make over van jewelste te geven. De kabouters zijn nu nog gehuisvest bij De Kunstploeg, maar zij vertrekken het liefst op 1 juli nog naar een beter onderkomen. De tijdelijke adoptie is onderdeel van een nieuw community-kunstwerk van de Kunstploeg voor de Kunstroute.

De Kunstploeg vraagt deelnemers om een brommerige kabouter of een wat naïeve kabouter om te vormen tot een kunstwerk. Deelnemers krijgen daarom de opdracht om de kabouter te bewerken in de stijl van een door de deelnemers geliefd schilderij, foto, patroon, verenkleed, woorden, tatoeages, Aboriginalmotief of traditioneel Afrikaans. Helden verbeelden mag natuurlijk ook en kabouters die wonderen verrichten is helemaal mooi. Het gaat De Kunstploeg om kabouters die straks stralen zoals nooit tevoren, maar dan wel in een stijl die de deelnemer past. De onderliggende vraag is natuurlijk waarom juist deze kabouter met deze looks op de wereld is? Al die kabouters bij elkaar moeten een kunstwerk opleveren dat niet alleen tot de verbeelding spreekt, maar tegelijkertijd de diversiteit van de Aalsmeerse samenleving laat zien. Het project is onder meer mogelijk gemaakt door de gemeente Aalsmeer en door de Rabobank.

Zaterdag 1 juli ophaaldag

De eerste ophaaldag is aanstaande zaterdag 1 juli tussen 14.00 en 16.00 uur bij het atelier van Karin Borgman aan de Uiterweg 185. Aanmelden voor dit project kan via e-mail DeKunstploeg@Xs4all.nl. Verder is De Kunstploeg te volgen op www.DeKunstploeg.nl en via Facebook.