Kaarten voor Sinterklaas bingo snel uitverkocht!

Aalsmeer – De voorverkoop voor de grote Sinterklaas bingo vond woensdagavond 26 september plaats in de Zotte Wilg. Om negen was de aanvang, maar al zo’n twee uur voor aanvang stonden de mensen geduldig in de rij. De organisatie had aangeraden om vooral op tijd te komen en hier was ruimschoots gehoor aan gegeven.

Exact om negen uur is gestart met de verkoop en met groot succes. Binnen een kwartier waren alle 650 kaarten vergeven. En dat terwijl al gekozen was voor een maximum aantal van 6 stuks per persoon. Ruim 75 personen vertrokken zonder kaarten teleurgesteld naar huis. “Ik vond het vreselijk om die mensen die nog in de rij stonden te vertellen dat we uitverkocht waren”, vertelt Mike van der Laarse, één van de organisatoren.

Gelukkig mocht hij ook positief nieuws brengen. “Het geld dat we na alle kosten nog over hebben, gaat naar een goed doel. We gaan een zorgteam helpen met cadeau’s voor kinderen die hun broertje of zusje hebben verloren door ziekte of door een ongeluk.” De zaal kon het goede doel wel waarderen. Er klonk massaal een groots applaus.

Wie kaarten heeft weten te bemachtigen, kan zich gaan verheugen op een geweldige avond vol verrassingen met leuke cadeau’s en een show vol grappen en grollen. “We hebben een prachtige show bedacht”, wil Mike van der Laarse wel alvast verklappen. “We zijn bezig met de voorbereidingen.” De grote Sinterklaas bingo is op zaterdag 24 november vanaf 20.30 uur in The Beach aan de Oosteinderweg.

Foto: www.kicksfotos.nl