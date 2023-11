Julian Altelaar kartkampioen NXT GP Dutch Open 2023￼

Uithoorn – Afgelopen zondag heeft het Uithoorns karttalent Julian Altelaar overtuigend het NXT GP Dutch Open 2023 kartkampioenschap in de Honda 9PK klasse op zijn naam geschreven op de TT Junior Track in Assen. Na een zeer geslaagd seizoen met in totaal 14 podiumplekken uit 18 races, waarvan 8 overwinningen, was het in de laatste wedstrijd van het seizoen alleen nog nodig te finishen om zo de titel veilig te stellen. Dit deed hij met een mooie 2e plek in het dag klassement. Na het winnen van het NXT-kampioenschap wil hij volgend jaar doorgroeien naar een hogere klasse om daar te laten zien wat hij in zijn mars heeft. Uiteraard kon hij deze fantastische resultaten niet behalen zonder de hulp van een aantal trouwe sponsors: Al Cleaning Service, Sieuw Auto’s, Eijkemans Aluminiumbouw, Walboomers Publishing, Solid Financieel Advies, Robert Janse Makelaardij, Team Champ en zijn club van 50/100. Daarnaast speciale dank aan zijn personal trainer Steve van Team Champ die hem het hele seizoen fit heeft gehouden.