Juf voor een dag op basisschool De Brug

Aalsmeer – Is het beroep leerkracht iets voor mij? Op die vraag konden leerlingen van lokale havo’s antwoord geven nadat ze op donderdag 30 november juf voor een dag waren op PC basisschool De Brug.

In plaats van een stakingsactie waarbij de school gesloten was, werd er op een positieve manier aandacht voor het mooie beroep van leerkracht gevraagd. Acht leerlingen van 4 of 5 havo van het Alkwin Kollege, KKC of HWC hadden gehoor gegeven aan de oproep om een dag mee te lopen met de juffen van De Brug.

Het viel de scholieren op hoe zelfstandig de leerlingen zijn, hoe goed de band van de leerkracht met de leerlingen is, dat ze heel betrokken en enthousiast zijn en dat ICT een grote plaats in het onderwijs heeft gekregen.

De leerkrachten op De Brug maken zich ernstig zorgen over de kwaliteit van het onderwijs door het lerarentekort en wilden op deze manier bijdragen aan de oplossing door nieuwe juffen en meesters te motiveren om voor een baan voor de klas te kiezen.

Het was een geslaagde dag waarop de kinderen heel veel aandacht kregen, door bijna twee keer zo veel juffen op school als op een gewone donderdag.