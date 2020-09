Juf Annelies al 40 jaar juf op de Hoflandschool

Mijdrecht – Veertig jaar verbonden zijn zijn een basisschool, dan heb je in je leven al wat kinderen in je klas gehad en zul je zelfs al kinderen van kinderen leggeven. Dat is natuurlijk een feestje waard. Alle kinderen van de Hoflandschool stonden op het kleuterplein om de juf op te wachten. Daar werd ze toegezongen met: “1000 maal dank dat u onze juf wil zijn!” een lied speciaal voor onze jubilaris. Verder werd ze letterlijk in de bloemen gezet. De kleuters hadden verschillende soorten bloemen bij zich zodat de juf een prachtig boeket, van 40 bloemen, kreeg. De kinderen kregen wat lekkers als traktatie.

Er zijn al veel ouders die zelf bij juf Annelies hebben gezeten en nu vol vertrouwen hun eigen kinderen bij haar brengen. ‘s Middags is het intern nog gevierd met het team en waren er cadeau’s van het bestuur en de collega’s.