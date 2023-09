Jubileumconcert ‘Zang en Vriendschap’

Hoofddorp – Op zaterdag 30 september geeft het Haarlemmermeers Mannenkoor ‘Zang en Vriendschap’ een groots concert ter gelegenheid van het 90 jarige jubileum van het koor. Medewerking verlenen de bekende bariton Raoul Steffani en sopraan Laetitia Gerards. De pianobegeleiding wordt verzorgd door Jeroen Koopman, alles onder muzikale leiding van dirigent Roland Bosma. ‘Zang en Vriendschap’ brengt een zeer gevarieerd programma met hoogtepunten uit 90 jaar historie bestaande uit ‘klassieke’ mannenkoor werken, maar ook bewerkingen van meer eigentijdse nummers van Paul Simon, Neil Diamond, Eric Clapton, Fats Domino en Leonard Bernstein. Ook is er een aantal aantrekkelijke ‘meezingers’.

Het concert vindt plaats in Theater C. in Hoofddorp. Aanvang 20.00 uur. Er zijn nog kaarten à 25 euro (inclusief een pauzedrankje) te verkrijgen bij de kassa van het Theater, bij de zangers van het koor of via de website www.hmzv.net.