Jubilerend paar ‘vereerd’ met bezoek burgemeester

Uithoorn – “Wij zijn enorm vereerd,” antwoordt Arie Dekkers (94) enthousiast op de vraag hoe hij het bezoek van burgemeester Pieter Heiliegers heeft ervaren. De burgervader kwam onlangs bij meneer Dekkers en zijn vrouw Rina Dekkers-Sterkenburg (95) op de koffie in het Hoge Heem vanwege hun 70-jarig huwelijksjubileum.

Het echtpaar, dat een zoon en een dochter heeft, woonde tot 2003 in Aalsmeer. Ze vertellen aan de burgemeester: “We hebben allebei de oorlog meegemaakt. En net na de oorlog leerden we elkaar kennen op een dansavond. De vonk sloeg al snel over!”

Echter, meneer Dekkers werd niet lang daarna uitgezonden naar Nederlands-Indië, het huidige Indonesië. Dat was een heftige tijd. “Toen ik weer terug in Nederland was, had ik natuurlijk geen werk. Gelukkig kon ik werken in de rozenkwekerij van mijn vader in Aalsmeer,” vertelt de bruidegom aan de burgemeester.

Kwekerij

Het paar stapte uiteindelijk op 3 oktober 1951 in het huwelijksbootje in Hoofddorp. Ze woonden in hun eigen huis dat op de kwekerij gevestigd was. Na het overlijden van zijn vader nam meneer Dekkers de kwekerij over. Tot 2003, toen stopte hij ermee en ging werken voor een bloemenimporteur. Ze verhuisden naar Uithoorn.

“Onze wens was om wat kleiner te gaan wonen. We hebben het altijd enorm naar ons zin gehad in Uithoorn. We hebben met volle teugen genoten en ook veel mooie vakanties beleefd. We zijn in onder andere Spanje geweest, Tunesië, Frankrijk en Hongarije. Maar ook ben ik samen met mijn vrouw teruggegaan naar Indonesië, waar ik gediend heb. Het was indrukwekkend om daar weer terug te zijn,” vertelt meneer Dekkers.

Heerlijk eten

Nu woont het echtpaar al enige tijd in het Hoge Heem in Uithoorn. Burgemeester Heiliegers wil graag weten of ze het daar naar hun zin hebben. Het antwoord is volmondig: ja. “We wonen erg mooi en we worden heel goed verzorgd. En het eten is heerlijk!”

Foto: Communicatie Uithoorn