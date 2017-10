Brandweermannen in zonnetje gezet

Aalsmeer – Afgelopen vrijdag 6 oktober was de jaarlijkse korspavond van Brandweer Aalsmeer. Tijdens deze gezellige avond, waar bij uitzondering de partners aanwezig mogen zijn, worden certificaten en diploma’s uitgereikt en worden jubilarissen in het zonnetje gezet. Burgemeester Jeroen Nobel was hierbij aanwezig en hij had een bijzondere verrassing voor een van de jubilarissen.

Bart van der Boon zet zich al 20 jaar vrijwillig in voor het korps (en voor u/jou) en werd hiervoor beloond met een Koninklijke Onderscheiding. Ook kreeg hij een mooi boeket bloemen, net als de andere jubilarissen: Theo Kruijf en Jos van der Wal al 35 jaar actief voor het vrijwillige korps, Aad Rekelhof en Joey Stompedissel Menting (niet aanwezig) liefst 30 jaar in actie voor de veiligheid in Aalsmeer en Edwin Commandeur, die alweer 25 jaar klaar staat om de helpende hand te bieden.

Theo Kruijf is eervol ontslag verleend als repressief vrijwilliger. Theo springt zeg maar bij alarm niet meer direct uit zijn bed, maar blijft actief in het vak. Momenteel werkt hij aan het project om het belang van rookmelders in woningen te promoten. Joey Stompedissel Menting is eveneens eervol ontslag verleend. Hij stopt volledig.

Vaste aanstelling

Nieuwe vrijwilligers kan het korps graag gebruiken, maar gelukkig zijn er nog steeds inwoners die zich als brandweerman/vrouw in willen zetten voor de veiligheid in Aalsmeer. Sven Dominicus en Ferry Grob hebben beide de aanstelling voor in tijdelijke dienst gekregen en Sam Zethof heeft een vaste aanstelling gekregen.

In dienst bij de Brandweer in Aalsmeer is vrijwillig en best intensief, want alle leden volgen regelmatig cursussen om zich te specialiseren. Bevorderd tot Senior Manschap zijn Nick Cornelissen, Anco Pothuizen en Sebastiaan Hoffman. Wilfred van Randwijk heeft de aanstelling als bevelvoerder behaald en Willem van Willegen mag zich nu Bevelvoerder noemen. Allemaal hartelijk gefeliciteerd. Jullie zijn toppers en bedankt voor jullie geweldige inzet voor een brandveilig Aalsmeer!

Foto: www.kicksfotos.nl. De jubilarissen met burgemeester Jeroen Nobel.