Jos Kooijman zet 25 jaar mensen in beweging￼

De Ronde Venen – Hoe zorg je ervoor dat steeds meer senioren steeds meer gaan bewegen? Al 25 jaar is dat de grote drijfveer van Jos Kooijman. Dat is een moment dat het bestuur van Senior Sportief Actief niet zomaar voorbij wilde laten gaan. Zoveel senioren zijn door haar vele projecten en activiteiten regelmatig gaan bewegen en de lessen van Jos gaan waarderen. Zij waren dan ook met meer dan honderd naar de Willisstee gekomen om Jos met dit jubileum te feliciteren.

Voorzitter Rien van de Berg blikt terug op deze 25 jaar. Jos begon als docent bij Spel en Sport, de voorloper van Senior Sportief Actief, en volgde de opleiding Meer Bewegen voor Ouderen. Senioren stimuleren om te gaan bewegen, daarvoor heeft Jos als projectleider van Senior Sportief Actief in deze 25 jaar veel projecten op poten gezet. Naast de vitaliteitstest zijn daar het valpreventietraject en Juni Beweegt. Dat werd later Oktober Actief, een maand lang allerlei sporten uitproberen om juist die sport te vinden, die bij jou past. Jos is altijd vernieuwend bezig, Oktober Actief heeft dit jaar een nieuwe vorm, waardoor nog meer mensen kunnen gaan bewegen.

BuurtSportCoach

Jos was enige tijd bestuurslid, ze was en is projectleider en werd de eerste BuurtSportCoach Senioren in De Ronde Venen. Ze bouwde een groot netwerk op en zorgt voor de verbinding tussen bestuur, docenten en vele organisaties.

Wethouder Maarten van der Greft noemde de enorme inzet en deskundigheid van Jos, waardoor veel senioren regelmatig hun spieren oefenen. Vanuit de gemeente is hier zoveel waardering voor, dat Jos de gemeentelijke Waarderingsprijs in ontvangst mocht nemen: “Het is pas de tweede keer dat deze prijs wordt toegekend, dat laat wel zien hoezeer wij als de gemeente onder de indruk zijn van jouw inzet.”

Om senioren te stimuleren te gaan bewegen, organiseerde zij in De Ronde Venen het GALM project, Gronings Actief Leven Model, de voorloper van de Vitaliteitstest. Willy Klein vertelde dat zij een van de eerste deelnemers was, in 2005 en nog steeds gaat zij elke vrijdagmorgen naar De Phoenix om een uurtje te bewegen. En nog steeds zegt Jos aan het eind van de les: “Zo, nu hebben we alle spiergroepen weer even geoefend.”. Want in De Ronde Venen wordt veel gefietst en gewandeld. Met de been-en armspieren zit het wel goed, maar als je ouder wordt, moeten ook de andere spieren soepel en geoefend blijven en daar gaat Jos voor. Dat elke les van Jos weer anders is, dat vindt Willy zeer bewonderenswaardig.

Haar collega’s lieten zich ook niet onbetuigd: allemaal in Senioren SportiefActiefvesten zongen ze Jos toe: bewegen van links naar rechts. Zij eerden Jos met een lauwerkrans en een cadeau dat doorzettingsvermogen uitbeeldt.

“Dat doe ik allemaal niet alleen”, aldus Jos in het dankwoord, “Bestuursleden, docenten, vrijwilligers ze dragen allemaal veel bij aan al die activiteiten.” Naast het noodzakelijke bewegen noemt zij ook het belang van het onderlinge contact tussen de deelnemers, het wekelijkse kopje koffie na de les, waaruit meeleven en vriendschappen ontstaan. Met een groot applaus laten allen aanwezigen horen, hoezeer zij Jos’ deskundigheid, betrokkenheid en inzet voor de seniorensport waarderen.