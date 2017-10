Jordy Buskermolen rijdt wielerronde Kameroen

Aalsmeer – De Kudelstaartse wielrenner Jordy Buskermolen zal van 11 tot en met 15 oktober deelnemen aan de wielerronde van Kameroen. Door zijn goede prestaties in het afgelopen wielerseizoen is Jordy door de KNWU uitgenodigd voor deze etappekoers van vijf dagen.

Na zijn overwinningen op de weg in de klassieker Ronde van de Zuid-Hollandse eilanden en de Ronde van de Kerspelen en ook de prima prestaties in de criteriums, zoals het winnen van de rode puntentrui in het Veluweklassement, is dit een prachtige uitdaging om zich internationaal met professionele wielrenners te meten.

In het West-Afrikaanse land zal eerst een proloog verreden worden met vervolgens etappes van 130 tot 160 kilometer over licht geaccidenteerd terrein.

De ronde van Kameroen is hiermee een prachtige afsluiting van het wielerseizoen op de weg, maar ook een voorbereiding op het winterseizoen, waarbij de Swabo renner Jordy in actie zal komen in diverse beachraces. Een specialiteit van Jordy die het voorgaande seizoen het KNWU klassement wist te winnen.