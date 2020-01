Jordy Buskermolen maakt duur foutje in strandrace

Kudelstaart – Drie jaar geleden kwam hij nog als winnaar over de streep, afgelopen zaterdag 11 januari moest Jordy Buskermolen genoegen nemen met een achtste plek in de oudste topkoers van het strandracen, Egmond-Pier-Egmond. De biker uit Kudelstaart eindigde in het verbrokkelde peloton 47 seconden na de winnaar, de sterk solerende beroepsrenner Sebastian Langeveld. Oud-prof Johnny Hoogerland werd tweede, Stijn Appel derde.

Buskermolen was halverwege de race al kansloos op de zege. Bij het verlaten van het strand bij de Noorderpier van Wijk aan Zee liet hij zich insluiten. “Een foutje dat je je niet kan veroorloven als je mee wilt doen om de winst”, wist hij na het passeren van de finish. “Ik begon ongeveer als vijftigste aan de terugweg met windkracht 6 in de rug. De eerste groepen lagen al ver voor en mij resteerde een lange inhaalrace. Ik heb daarna met een snelheid van soms 63 kilometer per uur alleen maar renners ingehaald, ook de favorieten Lars Boom, Rik van Breda, Ramon Sinkeldam en Ivar Slik.”

Op de boulevard in Egmond arriveerde Buskermolen op slechts 22 seconden van een podiumplek. Jordy: “Toch ben ik tevreden met mijn niveau. Daar hoop ik de komende weken nog de vruchten van te plukken.” Zijn eerstkomende race is 26 januari in ‘s-Gravenzande, daarna volgen wedstrijden in Rockanje, Noordwijk en Renesse (NK).

Kwartmarathon

Een dag na de strandrace wisselde Buskermolen zijn raceschoenen in voor loopschoenen als deelnemer aan de kwartmarathon van Egmond. Na 10.5 kilometer bereikte hij in 44.06 minuten de finish en werd eindwinnaar van het combinatieklassement fietsen en lopen.

NK veldrijden

Bij de nationale kampioenschappen veldrijden in Rucphen behaalde Owen Geleijn (Rijsenhout) afgelopen zondag een tiende plaats in de categorie beloften. Voor de renner van opleidingsteam Jumbo Visma was het een tussendoortje in zijn voorbereiding op het komende wegseizoen. Geleijn moest 2.22 minuut toegeven op de internationale topper Ryan Kamp. Een dag eerder bezorgde Bart de Veer (Vreeland) bijna een eerste titel aan het crossteam van de Aalsmeerse bloemisterijgroep Coloriginz. Bij de amateurs en sportklassers werd De Veer, die ook lid is van UWTC Uithoorn, slechts met enkele centimeters verschil op de streep geklopt door Yannick Runhart. Coloriginz-teamgenoot Tommy Oude Elferink (Nieuwveen) werd vierde.

Foto: Rob Jansen: Jordy Buskermolen tijdens de strandrace.