Jonge Mijdrechtse ondernemer (17) tekent contract bij Monnies

Regio – Wervingbureaus voor top functies bestaan al langer. Maar nu gaat Monnies dat doen voor jongeren die een bijbaan, een vakantiebaan of betaalde stageplek zoeken. En bedrijven die jonge enthousiaste medewerkers zoeken natuurlijk. Monnies is dus geen uitzendbureau, maar een voordeligere oplossing. En Michiel Joosten (17) uit Mijdrecht is gekozen als ‘Manager Mijdrecht’. Ondernemers, HR-managers én de jongeren zullen de komende maanden veel van hem horen. “Ik wilde altijd al ondernemen en nu kan het. Lekker regionaal waar ik uiteraard al veel toekomstige kandidaten ken. Van Argon, en het VLC natuurlijk. Ik heb er zin in!”. Afgelopen week tekende hij het contract en hoopt met het geld dat hij ermee verdient in de toekomst zijn eigen onderneming te kunnen starten. Monnies wil nationaal actief worden en ziet De Ronde Venen als een ondernemende gemeente met jongeren die graag willen werken. Als het hier lukt, dan staat Michiel aan de basis van een groot netwerk van jonge ondernemers straks. Bedrijven met vacatures voor jongeren kunnen zich aanmelden of een verzoek doen voor een vrijblijvend gesprek via www.monnies.nl. En jongeren die willen werken voor hun centen natuurlijk ook.