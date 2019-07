Jolanda Burgers leefstijlcoach

Aalsmeer – Jolanda Burgers komt oorspronkelijk uit Kudelstaart en is woonachtig in de Hornmeer. Aan de keukentafel in haar gezellige woning vindt het gesprek plaats. En ze heeft veel te vertellen. Eerst het begin: “Ik kom uit de mode. Was accountmanager in een groot modebedrijf. Twee jaar geleden voelde ik dat die commerciële functie totaal niet meer bij mij paste en ik heb het roer volledig omgegooid. Ik wil mét en vóór mensen werken. Daar ben ik achter gekomen door een traject waar ik in belandde. Alle puzzelstukjes pasten stap voor stap in elkaar. Vooral toen ik de NLP training ben gaan doen.” NLP? Leg uit. “NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren. Met NLP leer je hoe je door middel van taal en communicatie invloed krijgt op onbewuste breinprocessen. Zo kun je NLP gebruiken om je beter te leren voelen, beter te leren communiceren of betere strategieën te maken voor het werk dat je uitvoert. Het pakte mij. De eerste cursusdag was echt een van de mooiste dagen van mijn leven. Dat zegt toch wel wat. Ik ben doorgegaan met mijn master en ik blijf leren. Daarnaast ben ik vorig jaar begonnen met een HBO opleiding leefstijlcoach. In oktober ga ik mijn diploma halen!” Jolanda is vastberaden.

Wandelen

Maar Jolanda heeft meer opleidingen en cursussen gevolgd: ‘ademhalingstechnieken’, ‘mindfulness’, ‘hypnose’ en ‘wandelcoach’ en ze heeft haar eigen koudwater fit- en krachttrainingen ontwikkeld. “Die geef ik op het surfeiland. Ja het is veel, maar alles klopt. Dit is wie ik ben, waar ik voor sta en hoe ik leef. En dit gevoel wil ik graag overdragen aan anderen.” Concreet betekent dit dat je een afspraak kunt maken als je tegen dingen aanloopt als drukte, stress, niet lekker in je vel zitten, lusteloosheid, slaapproblemen, etc. Zij kan je inspireren en motiveren door middel van de verschillende trainingen en coachgesprekken. Dit kan individueel of in een groep (niet groter dan acht personen). Jolanda: “Samen maken wij jou probleem inzichtelijk en helder. Ik bied de mogelijkheid een nieuw pad in te slaan of om oude gewoontes om te zetten in nieuwe, andere, blijvende en gezonde gewoontes. Pak dus eens een ander pad en kijk wat dit jou brengt!” Aan het enthousiasme van de nieuwe leefstijlcoach zal het niet liggen.

Actie

De fit- en trancewandelingen duren anderhalf uur per keer. Je kunt een achtrittenkaart aanschaffen die vier maanden geldig is en normaal 125 euro kost. Er zijn verschillende routes. Geen wandeling is hetzelfde en in elke wandeling komen diverse aspecten aan bod. Je bent lekker met hoofd en lijf bezig. Alle delen van je lichaam komen aan bod. Het is geschikt voor alle leeftijden. Weekend- en meerdaagse trainingen behoren tevens tot de mogelijkheden. En uiteraard kunnen er een-op-een gesprekken plaatsvinden in haar praktijkruimte. Jolanda tot slot: “Bewegen en gezonde voeding is hét medicijn voor de toekomst dus graag tot ziens!” Kijk voor alle informatie op de website www.leefstijlcoachingaalsmeer.nl of bel 06-53184345.

Door Miranda Gommans