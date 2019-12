Jeugdvoetbal: RKDES jo11-2 kampioen!

Kudelstaart – Zaterdag 30 november kon RKDES jo11-2 na een korte competitie kampioen worden tegen de directe tegenstander SV Overbos jo11-3. Een gelijkspel was voldoende, want waar de jongens en drie meiden van RKDES alle wedstrijden wonnen, had SV Overbos één partij verloren. Zij moest dus winnen.

Het werd een spannende partij! Daar leek het in de eerste helft nog niet op. Onder een stralende opgaande zon bouwde RKDES een mooie voorsprong op. De openingsgoal was voor Dani en na een snelle gelijkmaker van SV Overbos maakte Gijs de 1-2, op een assist van Saartje. SV Overbos viel met alle kracht aan, maar achterin hielden Romy en Duuk de boel goed dicht. Ook de goede samenwerking voorin maakte het Overbos moeilijk om iets terug te doen: de felle flankspelers Bobby en Thomas streden voor elke bal, vaak met rugdekking van Tim. Romy liet zich zoals gebruikelijk gelden met haar sterke coaching in het veld. Kort voor rust maakte Dani de 1-3 en leek het kampioenschap een zekere zaak.

De tweede helft begon echter heel rommelig en binnen vijf minuten stond het weer gelijk. Het zag er helemaal slecht uit toen SV Overbos op een 4-3 voorsprong kwam. Pascal en Duuk werkten de ene na de andere voorzet weg en als de tegenstander er toch door kwam stortte de dappere keeper Finn zich op man én bal. Met de vechtlust zit het onder coaches Wouter en Vincent wel goed in dit team!

De aanhang van RKDES haalde opgelucht adem toen Dani met zijn derde doelpunt van de dag de gelijkmaker (4-4) binnen schoot, na mooi aanvalsspel van Tim en Saartje. Het kampioensfeest kon gevierd worden met een nat pak en een chocoladeletter. Op naar een mooie tweede seizoenshelft, want deze kanjers zijn nog lang niet uitgespeeld met elkaar. Er zit (voetbal)talent in deze jongens en meiden!