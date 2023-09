Jeugdfonds Sport & Cultuur: ‘Kies een Club’

Amstelland – Het Jeugdfonds Sport & Cultuur ziet een flinke stijging in het aantal aanvragen van gezinnen die door armoede de contributie of het lesgeld voor een sport- of cultuurclub niet (meer)kunnen betalen. Er is een groeiende behoefte aan hulp bij toegang tot sport en cultuur voor kinderen. Met de campagne ‘Kies een club’, die begin deze maand is gestart, vraagt het Jeugdfonds Sport & Cultuur opnieuw aandacht voor dit probleem. Vooral gezinnen met kinderen komen niet meer uit met het sociaal minimum.

Op dit moment groeien gemiddeld 2 à 3 kinderen per klas op in een gezin met geldzorgen, waardoor zij niet op voetbal, streetdance, judo, zwemles of muziekles kunnen. Daarom is het juist nu belangrijk om ervoor te zorgen dat alle kinderen en jongeren, ongeacht hun financiële situatie, lid kunnen worden van een sport- of cultuurclub. “Lid zijn van een club, is essentieel voor de ontwikkeling van een kind. Zo blijven ze in beweging, maken ze vrienden, krijgen ze zelfvertrouwen en hebben plezier”, zegt directeur van Jeugdfonds Sport & Cultuur Petra Bosman. “Onderdeel zijn van een club zorgt ook voor meer sociale gelijkheid en leidt zelfs tot betere schoolprestaties.”

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen, die opgroeien in een gezin waar niet genoeg geld is voor sport en cultuur. De campagne ‘Kies een Club’ loopt tot en met 30 september. Via www.kieseenclub.nl kunnen ouders hulp aanvragen bij het betalen van de sport of cultuur van hun kind.