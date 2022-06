Rijsenhout – Zaterdag 28 mei is de jeugdbrandweer van Rijsenhout op de vierde plaats geëindigd bij de landelijke wedstrijd in Herwijnen. De jeugdleden hebben na de coronatijd hard geoefend om zo hoog mogelijk te scoren, en dat is gelukt.

Ze zijn door naar de volgende ronde die plaats gaat vinden in Deventer op 2 juli. Uiteraard gaan de jeugdleden hier weer hard voor oefenen op de maandagavonden.