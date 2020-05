Veel animo jeugd voor sporten in de buitenlucht

Aalsmeer – Op de Aalsmeerse sportvelden zijn weer allerlei activiteiten mogelijk. De jeugd kan onder voorwaarden zichzelf weer uitleven met onder meer voetbal, handbal, korfbal, basketbal, atletiek en judo.

“Fijn voor onze jeugd”

Voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar geldt dat ze onderling 1,5 meter afstand moeten kunnen bewaren. Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt die beperking niet. “Sportverenigingen en clubs in Aalsmeer en Kudelstaart hebben snel gereageerd met goede protocollen om het sporten voor de jeugd in de buitenlucht weer mogelijk te maken”, constateert wethouder sport en jeugd Bart Kabout. “Als gemeente hoefden we dat eigenlijk alleen maar te coördineren. Dat is mooi om te zien. En heel fijn voor onze jeugd.”

Lekker bewegen

De sportaccommodaties in Aalsmeer en Kudelstaart worden beheerd door Exploitatie Sportaccommodaties Aalsmeer (ESA). ESA heeft een belangrijke rol gespeeld in het op weg helpen van de clubs en met het opstellen van de protocollen. Zij organiseert zelf ook activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar. Dat gebeurt op woensdag en vrijdagmiddag op het buitenterrein van Zwembad De Waterlelie. “Kinderen die geen lid zijn van een sportclub of vereniging moeten ook lekker kunnen bewegen”, zegt directeur Marten van Maastrigt van ESA. “Wij kunnen daar op deze manier als ESA een mooie rol in spelen.”

Op https://www.esa-aalsmeer.nl/sportenbewegen/sporten-voor-de-jeugd is alle informatie over de mogelijkheden om te sporten in deze coronatijd te vinden.

Foto: Wethouder Bart Kabout (links) en ESA directeur Marten van Maastrigt bij de sportende kinderen op het buitenterrein van Zwembad De Waterlelie.