Jeugd Ergometerwedstrijden bij Michiel de Ruyter

Uithoorn – Afgelopen zaterdag, organiseerde de Uithoornse Roei- en Kanovereniging Michiel de Ruyter ergometerwedstrijden voor de jeugd. Ergometers zijn roeimachines met een scherm waarop je kan zien hoe hard je roeit en welke afstand je onder andere hebt geroeid. De echte roeier wil natuurlijk in een boot varen, maar om de conditie op peil te houden tijdens de wintermaanden, als er niet geroeid kan worden door slecht weer of omdat het ’s avonds vroeg donker is, is de ergometer een goed alternatief. Voor jeugdleden is een wedstrijd op een roeimachine tijdens de winter een leuke afwisseling en zij ontmoeten dan ook leeftijdgenoten van andere verenigingen. Er waren 50 jeugdleden van 9 verschillende Nederlandse roeiverenigingen naar Uithoorn gekomen. Er waren 8 categorieën. Te weten jongens en meisjes 10 jaar, 11 tot en met 12 jaar, tot en met 14 jaar, tot en met 16 jaar en 17 tot en met 18 jaar. De meegereisde ouders, coaches en leden van dezelfde vereniging houden ook nog een wedstrijd wie het hardst kan aanmoedigen. Al met al een heel leuke, gezellig en sportieve sfeer. De wedstrijden werden geprojecteerd met behulp van een beamer, waardoor de toeschouwers konden zien welke roeier er nog wat extra aanmoediging nodig had. De uitslagen waren meteen beschikbaar, zodat niemand hoefde te wachten op de prijsuitreiking.

Er worden jaarlijks drie keer per jaar jeugd ergometerwedstrijden georganiseerd bij drie verschillende verenigingen in Nederland. De eerste wedstrijd is in Den Haag en de tweede in Uithoorn en de laatste bij De Doorslag in Nieuwegein. Daar krijgen de deelnemers die aan alle drie de wedstrijden hebben meegedaan en in totaal het snelst hebben geroeid een beker uitgereikt. Voor de vereniging die het beste heeft gepresteerd is er nog een wisselbeker. Deze opzet stimuleert het trainen en met name de techniek is belangrijk en dat betaalt zich in de zomer weer uit, want dan hoeft daar al minder op gelet te worden. Er waren drie roeiers van MdR. Olaf Hogerwerf en Sanne Burggraaf behaalden in hu categorie de eerste plaats. Sabrina Roets roeide ook erg goed, maar behaalde geen podium plaats.

De roeiers/roeisters gingen allemaal naar huis met een geel-groen, fluorescerend T- shirt. Als zij tijdens de zomermaanden dat shirt dragen vallen ze goed op het water en dat komt hun veiligheid ten goede. Al met al een geslaagde en sportieve dag bij Roei- en Kanovereniging Michiel de Ruyter. Dat was een goed begin van 2024. Meer weten? Kijk dan op www. MDR.nu.