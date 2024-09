Jeu de Boule-baan Wipmolen officieel geopend

Mijdrecht – Initiatiefnemers in de Wipmolen hebben er voor gezorgd dat er op het grasveld bij de Wipmolen een Jeu de Boule-baan is aangelegd en op zaterdag 21 september werd deze baan feestelijk in gebruik genomen. De buren kunnen nu gezellig een balletje met elkaar gooien en dat komt natuurlijk de saamhorigheid in de buurt ten goede. Want onder het spelen van het spel kan je onder het genot van een hapje en een drankje op deze manier je buren beter leren kennen.

Beter een goede buur

In Frankrijk, met name Zuid Frankrijk, is het spel Pétanque voor velen een belangrijke volkssport. Pétanque is de officiële Franse naam die bij ons in Nederland in de volksmond bekend is als ‘Jeu de Boule’. In Zuid Frankrijk is een zogenaamde boulecultuur en is er geen zon- of feestdag zonder Pétanquetoernooien. En dat is altijd wel een feestje op zich. Dat leek een paar mensen op de Wipmolen ook wel een leuk idee, om zo een gezellig sfeertje in de buurt te creëren en ze bedachten dat het leuk zou zijn om een Jeu de Boule baan te laten aanleggen in de buurt. Gezellig, maar ook goed voor de sociale cohesie in de buurt. Want hoe was het spreekwoord ook al weer: ‘Beter een goede buur dan een verre vriend!’

Buurt enthousiast

Nadat de initiatiefnemers in de buurt hadden gepeild of men het leuk vond als er een Jeu de Boule baan op het grasveldje zou komen, was bijna iedereen in de buurt razend enthousiast. In samenwerking met de gemeente is er in augustus een prachtig speelveld aangelegd.

Officieel geopend

Op 21 september was het dan zo ver dat de baan officiëel geopend ging worden. De buurtbewoners hadden zich om 16.00 uur verzameld en er hing al gelijk een gezellige sfeer. De zon zorgde voor een perfecte ambiance en men waande zich even op een Frans dorpsplein. Want voor de wijn en hapjes was ook gezorgd en er werd goed gebuurt! Om 16.30 uur werd de baan officieel geopend met het ontkurken van een fles bubbels.

Openingswedstrijd

De spelregels werden vervolgens uitgelegd en de eerste ballen werden gegooid door de allerjongste die aanwezig was. Vervolgens werd de allereerste officiële partij gespeeld. Het was gelijk spannend en er werd gemeten welke ballen het dichts bij lagen, want met het blote oog was het vaak niet waar te nemen. De VAR moest er nog net niet aan te pas komen. De 13-12 uitslag zegt over de spanning in deze openingswedstrijd genoeg. Maar de uitslag was van ondergeschikt belang, want vooral over de gezelligheid onder elkaar en het wat beter leren kennen van de buurtgenoten was men erg enthousiast. En er waren naast de Jeu de Boule-ballen ook nog eens heerlijke bitterballen die op een schaal rondgingen.

Leuker dan gedacht

Men hoopt dat meer buren gaan aansluiten en het is de bedoeling dat er een soort van ontmoetingsplek gaat ontstaan waar de mensen uit de buurt gezellig bij elkaar gaan komen. Gewoon een balletje met elkaar gooien, stoeltje mee en wat eten en drinken, meer is niet nodig voor een gezellige middag of avond. En het spel Pétanque, of Jeu de Boule, zoals u wilt, is voor iedereen goed te spelen. Voor jong en oud gewoon leuk! Een buurtbewoner hoorden we zeggen: “Het is leuker dan ik dacht.” Dus als u in de buurt woont, twijfel niet en ga het ook eens proberen. En wie weet zijn er ook nog andere buurten of wijken in onze gemeente die dit ook wel een leuk idee vinden. Misschien komt er over een tijdje wel een officieel buurtkampioenschap in De Ronde Venen. Hoe gezellig zou dat zijn! In de Wipmolen kan je in ieder geval op zijn Frans een balletje gooien met de buren. ‘Beaucoup de plaisir!’

Foto is aangeleverd.