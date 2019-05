Jetze Plat wint eerste World Paratriathlon

Regio – Regerend wereldkampioen Jetze Plat is zijn internationale triatlonseizoen begonnen met een overwinning in de World Paratriathlon Series. In het Italiaanse Milaan kwam hij na 750 meter zwemmen, 20 kilometer handbiken en 5 kilometer wheelen met ruime voorsprong als eerste over de streep.

Het podium in Milaan was een kopie van de Paralympische Spelen in Rio, bijna drie jaar geleden. Ook dit keer ging het zilver naar de Nederlander Geert Schipper en het brons naar de Italiaan Giovanni Achenza. “De eerste wedstrijd van het jaar is altijd spannend”, blikt Plat terug. “Het is altijd zo’n moment om te kijken hoe iedereen er na een winter hard trainen voorstaat. Ik heb zelf in elk geval weer eens stapje vooruit weten te zetten. Het was een heel strakke race, ik heb mijn plan uitgevoerd, zonder pech over de finish gekomen en dat geeft een goed gevoel.”

Inhaalrace

Plat begon zijn eerste internationale paratriatlon van het jaar zoals gebruikelijk met een inhaalrace. Hij legt uit: “In onze handicapklasse (PTWC) is er nog een subverdeling in H1 en H2. Ik ben H2 en dat betekent dat ik 3.08 minuten later het water in mag dan een deel van het peloton.” Na 750 meter kwam de 27-jarige sporter uit Amstelhoek dit keer als zesde uit het water. Na een goede wissel naar de handbike wist hij na vier kilometer zijn inhaalrace te voltooien en nam hij de leiding over.

Snel parcours

“Het handbiken ging ontzettend goed”, lacht Plat, die ook in die sport regerend wereldkampioen is. “Ik ben er vol gas voor gegaan, reed de 20 kilometer met een gemiddelde van bijna 42 kilometer per uur. Het was ook echt een snel parcours en de omstandigheden waren goed. Mooi dat er veel publiek langs het parcours stond; dat is ontzettend goed voor onze sport. Bij de wissel naar het wheelen had ik al een mooie voorsprong en die heb ik in de laatste vijf kilometer alleen maar verder uitgebouwd.”

Tokio 2020

De overwinning in Milaan is voor Plat een mooi resultaat richting het paralympisch kwalificatiejaar. “Deze wedstrijd telde daarvoor nog niet mee”, legt de Noord-Hollander uit. “Maar deze overwinning is wel belangrijk voor mijn plek op de wereldranglijst en die ranglijst bepaalt weer wie er in deze grote wedstrijden mag starten.” De focus van Plat gaat nu naar zijn andere sport: handbiken. De eerste wereldbekerwedstrijd handbiken. Deze vindt ook in Italië plaats, in Corridonia van 9 tot 12 mei.

Door: Robin Wubben, ParaWatcher.

Foto: Jetze Plat wint de ITU World Paratriathlon Series in Yokohama. Foto: Paul Raats