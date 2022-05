Jeffrey Boomhouwer terug bij Green Park Handbal

Aalsmeer – Na twaalf seizoenen in Duitsland keert international Jeffrey Boomhouwer op 33-jarige leeftijd terug in eigen land. De linkerhoek speler gaat weer voor zijn oude liefde, Green Park Aalsmeer, spelen.

Bij het Bergischer HC is Jeffrey Boomhouwer nu nog actief op het hoogste niveau in Duitsland. In 2010 verliet hij Aalsmeer om het grote avontuur in Duitsland aan te gaan. Hij speelde onder meer voor TV Emsdetten en MT Melsungen. Jeffrey heeft een geweldige carrière kunnen opbouwen tijdens zijn professionele loopbaan in Duitsland. Elke week tegen topteams uitkomen, zorgt dat je zelf ook blijft groeien. Na 12 jaar is het gezin uitgebreid met twee prachtige dochters en tijd om terug te keren naar Nederland. Jeffrey Boomhouwer over zijn terugkeer naar Aalsmeer: “Ik wil heel graag wat terug doen voor deze club.” Bij Aalsmeer komt hij positiegenoot Donny Vink en Jeromy van der Ban tegen.

Opleiden talenten

Jeffrey Boomhouwer gaat bij de huidige landskampioen in de hoofdmacht spelen. Tevens zal hij zich bezighouden met het opleiden van talenten. Jeffrey behaalde onlangs zijn HT4-diploma. “Het is geweldig dat ik de talenten van Aalsmeer verder kan helpen in hun ontwikkeling.” Daarnaast zal Jeffrey ook aansluiten bij de trainersgroep van de handbalschool die wekelijks op zaterdagochtend extra trainingen heeft in de Bloemhof.

Green Park voorzitter Mike van der Laarse: “Met de komst van Jeffrey Boomhouwer kan het trainersduo Bert Bouwer en Wai Wong rekenen op een zeer ervaren speler en een beginnende trainer die, op basis van zijn eigen ervaring, jonge spelers verder kan helpen.”

Foto: Jeffrey Boomhouwer (links) en Green Park voorzitter Mike van der Laarse.