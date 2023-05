Jazz op de Haven met Corinna & The Cosmopolitans

Aalsmeer – KCA presenteert Jazz op de Nieuwe Meer op zondag 21 mei vanaf 16.00 uur met een optreden van Corinna & The Cosmopolitans. Deze muzikale formatie rond de Amstelveense zangeres Corinna Kramer trakteert op een breed repertoire met jazz, pop, blues, bossanova, bolero, tango en andere Zuid-Amerikaanse stijlen. Corinna weet zich gesteund door een begeleidend trio van louter topmusici bestaande uit Mark van der Feen (piano), Sven Schuster (contrabas) en Ben Schröder (drums).

Topmusici

Mark van der Feen is een begenadigd en veelgevraagd pianist in de jazzscene. Opgegroeid in een muzikale familie, is hij van jongs af aan geïnteresseerd in veel verschillende muziekstijlen en ensembles, van bigband tot jazzkwartet. Sven Schuster is niet alleen leider en arrangeur van de Amstel Big Band, maar ook als bassist staat hij zijn mannetje. Zijn spel vertoont een indrukwekkende mix van powerjazz, blues, latin en funk. Ben Schröder wordt al jaren gezien als de immer swingende virtuoze drummer voor wie geen zee te hoog gaat.

Bruisend

Corinna & The Cosmopolitans maakten voor de corona-pauze al veel indruk in Jazz op de Haven. Corinna Kramer blijkt bij haar optreden een geboren bruisende, charmante gastvrouw die bij alles wat zij zingt een grote overtuiging uitstraalt. Kom naar de Nieuwe Meer, het wordt swingen! Adres: Stommeerweg 2 (over met het pontje).

Toegang: uw/jouw gift. Richtbedrag is 10 euro (contant of per pin).

Foto: KCA