Jazz, cabaret, gedichten en klassiek met KCA

Aalsmeer – Op zaterdag 14 januari presenteert KCA het eerste jazzconcert in 2023 met een optreden van zangeres Deborah Carter met Zandscape. Deze band produceert een uniek geluid, niet alleen vanwege de instrumentatie, maar ook door de frisse verscheidenheid aan stukken. Zandscape, bestaande uit Gunnaar Graafmans (vibrafoon), Jeen Rabs (gitaar), Mark Zandveld (bas) en Jurjen Bakker (drums), treedt regelmatig op met de internationaal actieve jazzvocaliste Deborah J. Carter. Het jazzconcert is in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat en begint om 20.30 uur.

‘Tijdloos genot’

Een week later, op zaterdag 21 januari, gaan de spots in Bacchus aan voor cabaretier Thjum Arts met de voorstelling ‘Tijdloos genot’. Als Thjum Arts het podium op komt, gebeurt er iets. Hij verweeft de tijdsgeest met persoonlijke verhalen en actuele gebeurtenissen. Tijdens de voorstelling leert het publiek Thjum kennen als een jongen die niet in de pas loopt, maar ‘wiens lichaam achterloopt op zijn hoofd’. Iemand die veel nadenkt, veel praat, en expliciet op zoek moet naar manieren om in zijn eigen lichaam te komen. Er wordt niemand op de hak genomen, behalve misschien hijzelf. De humor zit hem vooral in de herkenbaarheid van onhandige sociale situaties. Aanvang is 20.30 uur in Bacchus in de Gerberastraat.

Vriendschap

Sinds 2000 is ook bij KCA in Aalsmeer elk jaar de laatste donderdag van januari Gedichtendag. Op 26 januari is vanaf 20.00 uur het podium in Bacchus geheel voor amateurdichters, woordkunstenaars en poëzieliefhebbers die hun poëtische kunstwerken komen voordragen. Dit jaar wordt vriendschap in al zijn facetten gevierd. De presentatie van Gedichtendag 2023 is in handen van Dorpsdichter Jan Daalman. En ook dit jaar zullen de prachtige klanken van flamencogitarist Simon Duijn de zaal vullen. Een gedichtenbundel is op de avond te koop voor 5 euro.

Flower Art Museum

Samen met het Flower Art Museum organiseert de Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer tevens klassieke concerten. Het nieuwe jaar start spetterend met Grupo del Sur op vrijdag 27 januari. Deze avond draait alles om de muziek van de beroemde componist Astor Piazzolla. Muziek rechtstreeks uit het hart. In de originele kwintetbezetting die Piazzolla beroemd maakte, vertolkt Grupo del Sur zijn muziek, met als doel van elk concert een onvergetelijke belevenis te maken. Grupo del Sur bestaat uit Matias Pedrana (bandoneon), Anne-Marie van de Grint (viool), Paul Hagenaars (gitaar), Robin El-Hage (piano) en Daniël Lehmann (contrabas). Het concert begint om 20.00 uur en vindt plaats in het Flower Art Museum aan de Kudelstaartseweg 1. Voor zowel de jazz-avond als de cabaret-voorstelling en het klassieke concert wordt aangeraden vooraf toegangskaarten te kopen en dit kan via de ticketshop op de website www.skca.

Foto: Gedichtenavond in 2019.