Jarig Bindingkoor: Samen zingen geeft een band

Door Joke van der Zee

Aalsmeer – Het is een flinke mijlpaal: 60 jaar bestaan als koor. Het Aalsmeerse Bindingkoor bereikt deze leeftijd en viert op zaterdag 24 mei zijn ‘verjaardag’. Dat is een feestje waard en ook een terugblik. Gerard Nijland (voorzitter) en Marlies van Leeuwen (secretaris) zijn zelf al vele jaren lid. Een aantal koorleden is zelfs al begonnen bij de eerste dirigent. Het blijkt eens te meer dat samen zingen verbindt, een band schept. “Het is samen zingen maar ook lief en leed met elkaar delen”, zeggen beiden. Het is meer dan mooie muziek meerstemmig ten gehore brengen voor publiek. Het is ook bemerken dat zingen een soort bevrijding geeft, kracht en hoop.

Dirigenten

Hoewel de thuislocatie van het Bindingkoor de Doopsgezinde kerk is en daar ook wordt gerepeteerd, is het koor niet kerkelijk. Van de 30 leden zijn er wel die zijn aangesloten bij de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer (DGA) maar er zingen ook niet-gelovigen bij. Wel verzorgt dit koor tweemaal per jaar muzikale medewerking tijdens de kerkdiensten alhier. Bovendien is de naam, Binding, direct gerelateerd aan de bekende jongerenafdeling ontstaan uit de DGA. Dit is nu een beetje achterhaald – geen jongeren meer in het koor – maar de naam blijft, geeft ook goed weer dat alle leden een Binding hebben met zingen en met elkaar. “Het begon in 1965 met een meisjeskoor”, vertelt Marlies, “daarna werden we een jeugdkoor en vervolgens een jongerenkoor. We werden ouder maar wilden toch met elkaar blijven zingen en nu is de ‘jongste’ 50 en de oudste 74 jaar.” Het koor is opgericht door dirigent Gerard van Hulst, in de jaren die volgden namen Herman Rouw en Henk Trommel en daarna (de huidige dirigente) Annelies Smit het stokje over. “Alle dirigenten hebben op hun manier de koers van het koor bepaald. Van Bijbelteksten en zelf gecomponeerde muziek tot wat meer hedendaags, een klein vleugje populaire muziek tot de modern-klassieke weg die de laatste jaren is ingeslagen”, aldus Gerard. Marlies vult hem aan dat ondanks de vele koren die Aalsmeer en regio rijk is het Bindingkoor wel echt te herkennen is aan de eigen stijl.

Daverend optreden

Het 60-jarige koor heeft mooie optredens beleefd de afgelopen jaren, zoals het Midzomer concert, de Korendag en een kerstconcert met een Project kinderkoor waaraan 25 kinderen meededen. Ook dit jaar staan, naast het jubileumconcert, mooie dingen te gebeuren zoals een zangworkshop voor kinderen. Maar eerst de twee jubileumoptredens en die beloven grandioos te worden. “Het is heel divers, met onder meer een symfonieorkest (uit Haarlem) waarmee we Gloria van Vivaldi zingen, werk van Karl Jenkins en een stuk met een jazzband!”

Gerard en Marlies zijn evenals de overige leden heel enthousiast en hopen dat menig Aalsmeerder zin heeft in een daverende zang- en muzikaal optreden. Zaterdag 24 mei, om 16.00 en 19.30 uur in de Doopsgezinde kerk aan de Zijdstraat, kaarten reserveren via bindingkoor@gmail.com. Het concert wordt onder andere mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Aalsmeer, Rabobank en het Cultuurfonds.

Foto: Het Bindingkoor in de Historische Tuin. Foto: aangeleverd