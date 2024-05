Japanse bloementaal in Flower Art Museum

Aalsmeer – In de wereld van flora en fauna vertelt elke bloem een eigen verhaal. In de rijke tradities van Japan wordt deze communicatie naar een hoger niveau getild met de elegante kunst van Hanakotoba, de Japanse bloementaal. Bloemen spreken hierin zonder woorden en dragen diepgaande betekenissen en emoties over. Dit is het onderwerp van een nieuwe tentoonstelling in het Flower Art Museum in Aalsmeer, te zien vanaf zondag 26 mei.

De Japanse bloementaal, Hanakotoba, is een fascinerende traditie met diepe wortels in de cultuur en geschiedenis van Japan. Bloemen worden hier niet alleen gewaardeerd om hun schoonheid, maar ook gezien als een manier om emoties uit te drukken. Elk aspect, van kleur en geur tot vorm en seizoen, wordt daarbij zorgvuldig overwogen. Het Flower Art Museum belicht deze bloementaal aan de hand van schilder- en tekenkunst, fotografie en installatiekunst.

Bloemen en betekenissen

De hortensia werd ooit vanuit Japan in Nederland geïntroduceerd. In de Hanakotoba staat deze bloem onder meer voor ‘trots’ en ‘familie’, maar de verschillende kleuren hebben ook elk eigen betekenissen. Chrysanten zijn in Japan het symbool van de keizerlijke familie en representeren ook wel ‘een lang en gelukkig leven’. Zo zijn er nog tal van bloemen en betekenissen; in de expositie wordt een aantal belangrijke voor het voetlicht gebracht. Het belang van de seizoenen en de Japanse benadering van rust en evenwicht komen tot uitdrukking in kunstvormen als Sogetsu ikebana en het Japanse inkttekenen ukiyo-e.

Deelnemende kunstenaars zijn Elise Eekhout, Norbèrt van Halderen & Sharon Schoof, Marinus van Hall, Mai Yoshimura Hiemstra, Peter Huibers, Erik de Rijk, Sogetsu Ikebana Branch Nederland, San Sia Karina Tan en Eline Ulaen.

Helder licht

Naast de hoofdtentoonstelling is in de kleine zaal van het museum een bijzonder kunstproject te zien van Steunpunt Nova. Deze stichting ondersteunt ouders die een baby hebben verloren. Kunstenaars Lonneke Cuppen en Jurrian van den Haak maakten zes bloemlichtsculpturen die verschillende emoties verbeelden die hiermee gepaard gaan.

In de Flower Art Gallery is ook weer nieuw werk te zien en te koop van Marion Buijink, Hermien Buytendijk, Aleid Denier van der Gon en Louis La Rooy.

De tentoonstellingen duren van 26 mei tot en met 15 september. In deze periode organiseert het museum verschillende workshops en concerten. Het Flower Art Museum is gevestigd aan de Kudelstaartseweg 1 en open van donderdag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Buiten deze tijden ook op afspraak voor groepen. Meer informatie: www.flowerartmuseum.nl.

Foto: Elise Eekhout – Sluimering (chrysanten)