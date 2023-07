Jan van Schie wint Tour de Kwakel

De Kwakel – Onder een miniem voorbehoud kan worden gesteld dat Jan van Schie dit jaar de Tour de Kwakel wint. Nummer twee Jeroen Könst feliciteerde Jan al met zijn overwinning. Jeroen strandt op één punt van Jan. Dat dit jaar het eindklassement ook meetelde voor de totaalstand was daarbij doorslaggevend.

Jan en Jeroen waren vanaf het einde van de eerste week bovenin het klassement te vinden en maakten er een heuse tweestrijd van. Een voorsprong van vier punten voor Jan leek niet genoeg. De laatste drie etappes scoorde Jeroen vijf punten meer. Dit maakte Jan echter goed met zijn eindklassement. Jeroen mag zich troosten met de rode trui voor meeste extra punten en de grijze trui voor beste oudere.

Tweede

Timo Kas wordt voor het tweede jaar op rij derde. Hij wist neef Paul Hogerwerf nog net af te troeven voor een plek op het podium. Zo hielden zij de eer van de familie Hogerwerf hoog. “Je ziet ze de hele Tour niet, maar aan het einde staan ze altijd bovenin”, is een gekend gezegde over deze familie.

Mike van Wees vervolledigt de Top 5 en is daarmee ook de beste jongere. Na een wat stroeve start wist Mike de weg naar boven te vinden en zette hij zijn concurrenten op een ruime achterstand. Daarmee neemt Mike voor de derde keer de witte trui mee naar het Polderfeest, een record.

Een ander unicum deze Tour was de prestatie van de ploeg Julio Giménez. Zij leidden vanaf de eerste maandag tot en met de laatste zondag het ploegenklassement. Dat de pet van kopman Ferry Harte geel is, was na drie weken dragen nog nauwelijks te zien. Zijn schaduwkopman Paul den Haan leverde in de laatste week een bijzondere prestatie door de in de tijdrit nummer 1 tot en met 5 juist te voorspellen. Dit levert hem dan ook de Pietje Verhoefprijs op. Meesterknecht en Tourdirecteur Peter Maijenburg draaide een goede Tour, maar miste zijn gebruikelijke extra punten. Knecht Patrick in ’t Veld reed één van zijn beste Tours ooit en eindigde knap in de Top 10. Waterdrager John van der Hulst was de constante factor in de ploeg en zorgden ervoor dat zijn ploeg nooit droog kwam te staan.

Mooie tour

Wielerliefhebbers kunnen terugkijken op een mooie Tour de France. Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard maakten er in de eerste twee weken een mooie strijd van. Laatstgenoemde nam met een fenomenale tijdrit uiteindelijk de spanning weg en wist het geel vervolgens naar Parijs te brengen.

Een mooie gelegenheid om na te beschouwen op deze Tour is aanstaande vrijdagavond in ’t Tourhome in Dorpshuis de Quakel. De prijzen zullen dan onder het genot van een hapje en een drankje onder de deelnemers worden verdeelt. De door slagerij Eijk en Veld en kwekerij De Nordpoel gesponsorde truien krijgen dan hun definitieve eigenaar. ’t Tourhome opent haar deuren om 20.30 uur, waarna de prijsuitreiking rond 21.00 uur volgt.

Officieus eindklassement

Jan van Schie (142) Jeroen Könst (141) Timo Kas (137) Paul Hogerwerf (137) Mike van Wees (135)

Rode trui

Jeroen Könst (30)

Ploegenklassement