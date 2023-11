Jan Ran van ‘De Leeuw’ in het zonnetje gezet

Aalsmeer – Korenmolen De Leeuw wordt sinds de restauratie in 1991 draaiende gehouden door uitsluitend vrijwilligers. Dit betekent dat er een flinke groep molenaars en een nog grotere groep winkelvrijwilligers er voor zorgt dat er op dinsdag en zaterdag diverse producten worden verkocht. Niet alleen allerlei soorten meel, maar ook diverse pannenkoek-, cake- en broodmixen. Het malen van graan voor deze producten gebeurt volgens de standaarden van het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde (AKG) waartoe enkele molenaars een specifieke opleiding hebben genoten. In de molenwinkel en op de vulzolder staan vrijwilligers die zeer betrokken zijn bij het wel en wee van de molen. Ze zorgen niet alleen dat alles er picobello uitziet, maar nemen ook de tijd om een groeiende groep thuisbakkers te helpen om het juiste product te kopen.

Vanaf eerste begin

Onlangs heeft het bestuur gemeend één van die betrokken vrijwilligers speciaal in het zonnetje te moeten zetten. Het gaat om de inmiddels 92-jarige Jan Ran die zich vrijwel vanaf dat eerste begin van de gerestaureerde molen heel actief heeft ingezet om de molen te promoten, hand- en spandiensten te verrichten en zich met de molenaar van dienst indertijd heeft hard gemaakt om de molen een vrije windvang te laten houden. Tijdens een speciale bijeenkomst in de molen heeft de huidige voorzitter van de Stichting Korenmolen De Leeuw en oud-burgemeester Joost Hoffscholte Jan Ran toegesproken. In zijn speech noemde hij de verschillende activiteiten die Jan zoal ontwikkelde. Naast een jarenlang secretarisschap van de Stichting maakte hij rondreizen door Nederland om onder andere foto’s te maken die op de fotozolder van de molen het molenverhaal ondersteunen.

Ook maakte Jan films over de molen als pepernotenmolen (een prijswinnende film over het bezoek van de Sint aan Aalsmeer en de molen). Tevens kwam er een film over hoe in samenwerking met de Werkschuit de bloemenzeilen tot stand kwamen die nu nog bij speciale gelegenheden op de molen worden gebruikt. Er kwam ook nog een film over de molenaar Abel Blom die als architect nogal wat voor de inrichting van de molen in het Centrum heeft betekend.

Certificaat

Jan Ran is nog steeds actief bij de molen en het bestuur wilde zijn bijzondere en langdurige inzet onderstrepen door het uitreiken van een certificaat. Deze hangt inmiddels in de molen naast de oorkonde die is gemaakt voor Jan Lunenburg, die zich heel erg ingespannen heeft om de restauratie van de molen destijds voor elkaar te krijgen. Beide Jannen zullen dankzij de certificaten nog jaar en dag herinnerd worden.

Vrijwilligers welkom

Het bestuur en de vrijwilligers kunnen zich zomaar voorstellen dat inwoners na het lezen van deze zaken enthousiast zijn geworden over wat er allemaal in de molen speelt en te doen valt. Gelukkig kan de stichting nog best wat vrijwilligers gebruiken. Schroom dus vooral niet om in dat geval contact op te nemen. Inwoners kunnen ook op een andere manier bijdragen aan het in stand houden van de molen als monumentaal en nog werkende maalinrichting door donateur te worden. Voor meer informatie op www.molendeleeuw.nl