Jaarwisseling zonder feesten en vuurwerk

Aalsmeer – De jaarwisseling komt eraan. Ook Oud en Nieuw wordt dit jaar anders dan andere jaren. “We vieren het thuis en met een kleine groep. Oudejaarsvuurwerk is er niet bij. Om zorgpersoneel, politie, handhavers en andere hulpverleners in deze coronatijd niet nog zwaarder te belasten, geldt dit jaar een landelijk verbod op het afsteken, vervoeren en verkopen van vuurwerk”, aldus burgemeester Gido Oude Kotte.

Het vuurwerkverbod geldt niet voor vuurwerk uit de zogeheten F-1 categorie. Dit is kinder- en fopvuurwerk, zoals sterretjes, trektouwtjes, knalerwten en sierfonteintjes. Carbidschieten valt niet onder vuurwerk. Om te voorkomen dat er gevaarlijke situaties ontstaan wordt het Carbidschieten in landelijk gebied ontraden. In bebouwd gebied is het verboden om Carbid te schieten. Op het niet naleven van de vuurwerkregels staan stevige boetes. Jongeren tot 18 jaar kunnen een Halt-straf krijgen als zij toch vuurwerk afsteken.

Noodverordening

Gezamenlijk hebben politie, brandweer en gemeentelijke handhaving zich goed voorbereid op de jaarwisseling in Aalsmeer. Hoewel er wordt uitgegaan van het naleven van de regels, wordt er ook rekening gehouden met enkelen die dat niet van plan zijn te doen. Burgemeester Gido Oude Kotte heeft daarom een noodverordening uitgevaardigd. Hierin wordt onder andere verboden om vanaf 17.00 uur op oudejaarsdag tot 7.00 uur op nieuwjaarsdag te verblijven op de Aalsmeerse wateren en op de daarin gelegen eilanden. In deze periode mag er dus niet worden gevaren of worden verbleven op een boot of eiland. Ook is het verboden om in dit gebied in bezit te zijn van vuurwerk, brandstof, alcohol en apparatuur voor het maken van versterkt geluid, of deze zaken te vervoeren. Op overtreding van de regels in de noodverordening staan stevige boetes of zelfs een tijdelijke gevangenisstraf. Deze noodverordening is na te lezen op de website van de gemeente Aalsmeer. De politie is op oudejaarsdag en tijdens de jaarwisseling extra alert en zal controleren of de bovengenoemde maatregelen worden nageleefd, zowel vanuit de lucht, op het water als in de wijken. Er is hiervoor veel hulpverlening en ruime politie- en handhavingscapaciteit op de been.

Toezicht en handhaving

Gabriëlle Rondaij, Teamchef Politie Basisteam Aalsmeer Uithoorn; “Gezamenlijk, met onze samenwerkingspartners, zijn wij goed voorbereid op de jaarwisseling. Zowel in de aanloop als tijdens de jaarwisseling zelf zetten wij maximaal in op de handhaving van de openbare orde, naleving van de tijdelijke wet covid-19 en het vuurwerkverbod. Dit kan een uitdaging worden. Het kan zijn dat collega’s keuzes moeten maken en handhaven daar waar dat het meest nodig is. Dat verschilt per situatie. Maar het belangrijkste is dat hulpverleners en handhavers veilig hun werk kunnen doen. Samen doen we er alles aan om de jaarwisseling veilig te laten verlopen en de druk op de zorg te ontlasten. Daarom doe ik ook echt een beroep op de inwoners van onze gemeenten: Laat ons ongestoord ons werk doen bij incidenten waar we nodig zijn en zorg niet voor overlast.”

Zorg en hulpverleners ontlasten

Bij de laatste jaarwisseling belandden in Nederland zo’n 1300 mensen in ziekenhuizen en op huisartsenposten met vuurwerkletsel. Handhaving, politie, ambulance en brandweer konden in een aantal gevallen hun werk niet veilig doen. Het vuurwerkverbod is vooral bedoeld om het zorgpersoneel in deze corona-crisis niet nog zwaarder te belasten. Burgemeester Gido Oude Kotte: “Het is voor ons allemaal belangrijk om de regels te volgen. Dit jaar misschien nog wel meer dan anders. Ik roep u allemaal op, jong en oud, om deze jaarwisseling klein te vieren. Haal het dit jaar uit de gezelligheid thuis met een beperkt gezelschap met maximaal 2 gasten. Ook doe ik een dringend beroep op u als ouders. Verwen uw kinderen deze avond extra goed, zodat de verleiding om de straat op te gaan zo klein mogelijk is. Dit jaar moeten we qua gezag en handhaving echt onze rug recht houden. Het zou zo zonde zijn als dat strafrechtelijke consequenties heeft voor uw zoon of dochter en een smet geeft op de kansen voor hun toekomst. Ik reken op u!”