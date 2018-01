Jaarwisseling rustig verlopen

Aalsmeer – De jaarwisseling is in de gemeente rustig verlopen. De politie heeft enkele malen hulp verleend bij ongevallen waarbij alcoholgebruik de oorzaak was. Wel zijn vele meldingen binnen gekomen over het afsteken van (te) zwaar vuurwerk. Het aantal vernielingen is nihil. Helaas is wel het bushokje in de Spoorlaan door vandalen onder handen genomen.

Brandjes zijn er gelukkig niet geweest. De brandweer laat weten dat de jaarwisseling in de gemeente voor het korps zelfs zeer rustig verlopen is. Alle voertuigen zijn in de kazerne gebleven. De brandweer is geen enkele keer gealarmeerd. De teller van het aantal uitrukken in 2017 is daarmee op precies 300 keer komen te staan.

De gemeente zegt terug te kijken op een veilige overgang naar het nieuwe jaar. En dat is mooi. Het nieuwe jaar vieren moet juist een gezellig en leuk feestje zijn en niet gepaard gaan met vernielingen en vechtpartijen.