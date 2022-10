Jaarfeest Stichting Veteranen Autobussen

Regio – Op zaterdag 15 oktober organiseert de Stichting Veteranen Autobussen (SVA) haar jaarfeest in het Nederlands Transport Museum te Nieuw Vennep. Op deze dag komen vanuit het hele land stichtingen en verenigingen van nostalgische bussen om ervaringen uit te wisselen, maar ook voor de gezelligheid na elkaar twee jaar niet gezien te hebben.

Vanaf circa 10.30 uur zullen op en rond de locatie van het Transport Museum meerdere historische bussen te bewonderen zijn. Sommige bussen kunnen onder begeleiding van een van de chauffeurs ook van binnen bekeken worden.

Het Nederlands Transport Museum is gevestigd in het voormalige Lucas Bols complex in Nieuw Vennep en is deze dag ook geopend voor bezoekers. Het museum herbergt een uitgebreid scala aan vervoersmiddelen, waaronder ((bak)-fietsen, auto’s, bussen en vliegtuigen, uit de vroegere jaren.