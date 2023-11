IVN Winterwandeling Rondje Kasteel de Haar￼

Regio – Op zaterdag 19 november organiseert IVN De Ronde Venen & Uithoorn een winterwandeling over landgoed Haarzuilens. De wandeling start om 9:30 en duurt ongeveer tot 12:00 uur. Het landgoed Haarzuilens bestaat uit Kasteel de Haar en bijbehorende landerijen. Ook het pittoreske dorpje Haarzuilens hoort erbij. De wandeling voert eerst door de nieuwe natuur en vervolgt daarna door het oude en het nieuwe parkbos rondom Kasteel de Haar. Onderweg vertellen de gidsen van IVN De Ronde Venen & Uithoorn u enkele wetenswaardigheden over het gebied. De wandeling is ongeveer 8 km lang. Rond 12:00 uur zijn we weer terug bij het vertrekpunt. U moet zich aanmelden voor deze wandeling via winterwandelen@ivn-drvu.nl. Vermeld daarin met hoeveel deelnemers u mee wilt lopen en vermeld ook uw mobiele telefoonnummer. Voor verdere informatie kunt u een e-mail sturen. Draag voldoende warme kleding, goede wandelschoenen. Neem ook iets te drinken mee voor tijdens de korte koffiestop onderweg.