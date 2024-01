IVN Winterwandeling in de Middelpolder

Regio – Op zaterdag 20 januari organiseert IVN De Ronde Venen & Uithoorn weer een erg mooie winterwandeling in de Middelpolder bij Amstelveen. Aanvang 09.30 uur. Deze wandeling brengt je o.a. door de weilanden van de Middelpolder bij Amstelveen, met veel vogels die overwinteren. De route voert door een paar jonge groengebiedjes met bomen zoals els, wilg, eik en es. En voor de afwisseling lopen we ook een stukje langs de Amstel waar we enkele landgoederen voorbijlopen. Het is een wandeling en geen excursie, maar onderweg hebben we zo’n drie of vier stops waar we informatie geven over de ontstaansgeschiedenis van de polder en de natuur in deze mooie polder onder de rook van Amsterdam. Zo leer je dit afwisselende gebied tussen Amstelveen en de Amstel kennen.

Vooraf aanmelden

U dient zich vooraf aan te melden. Dit kan via een e-mail naar winterwandelen@ivn-drvu.nl. Vermeld ook uw telefoonnummer. Verzamelpunt wordt naar u gemaild als u zich aangemeld heeft. Deze wandeling is ongeveer 8 km lang. En omdat we ook over onverharde paden lopen en zelfs door de weilanden gaan, zijn goede, waterdichte wandelschoenen aan te raden (die vies mogen worden) en neem iets warms te drinken mee voor tijdens de korte ‘koffie’ stop. We eindigen om 12.30 uur

Kijk voor meer informatie over IVN op: https://www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn.